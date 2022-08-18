نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل برنامج مسجل المكالمات 2022 مجانًا call recorder بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج مسجل المكالمات هو إضافة مميزة لهاتفك، حيث يوفر لك مجموعة من الإمكانيات التي تمكنك من الاحتفاظ بالمكالمات الضرورية والهامة. واسترجاعها في الوقت الذي تريد بسهولة. تحميل برنامج تسجيل المكالمات هو أمر قد تستغرق في البحث عنه وذلك لإيجاد برنامج مميز ومناسب، خاصة مع وجود عدد كبير من تلك البرامج والتي تقدم الخدمة نفسها مع بعض الاختلافات.

في ثقفني قمنا بالبحث عن أفضل برنامج تسجيل مكالمات مجاني وتلقائي ويمكن تحميله من مصدر رسمي أيضًا، حتى تضمن الحصول على تطبيق سلس وآمن وسهل الاستخدام. تطبيق call recorder يعد واحد من أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات المجانية، وهو موضوع حديثنا اليوم حيث نعرض لك كيفية الحصول على هذا التطبيق واستخدامه بخطوات بسيطة وسهلة.

ما هو أفضل برنامج تسجيل مكالمات في 2022؟

على الرغم من توفر عدد كبير من برامج تسجيل المكالمات سواء المجانية أو المدفوعة، لكن البرنامج الأفضل يجب أن يوفر لك عدد من العناصر الرئيسية، مثل جودة ونقاء الصوت عند عملية التسجيل، حتى تتمكن من الاستماع إلى المكالمة المسجلة بشكل واضح فيما بعد. بالإضافة إلى بدء عملية التسجيل دون إصدار أي صوت أو إنذار، فقد يسبب هذا الأمر بعض الإزعاج لكن وجب التنويه أنه من الواجب التسجيل بعلم الطرف الآخر، حتى لا تقع في ذنب. خاصة إذا كنت تنوى استخدام تلك المكالمات.

تسجيل المكالمات الصادرة والواردة، إمكانية التحكم في خيارات التسجيل هي أيضًا من الأمور المهم توفرها في البرنامج. ذلك لأن عملية تسجيل المكالمات تتم لعدد من الأغراض. فقد تكون من أصحاب الذاكرة الضعيفة وترغب في تذكر بعض المعلومات في حال كانت مكالمة عمل على سبيل المثال. أو ربما ترغب في الاحتفاظ بصوت شخص تحبه وقد يقوم أيضًا أحدهم بمضايقتك وتحتاج إلى دليل لتقديمة فيما بعد للجهات المختصة. لهذا اخترنا لك هذا البرنامج المميز والآن إليك أهم المعلوماتمات والبيانات الخاصة به.

فكرة عمل برنامج مسجل المكالمات call recorder:

تعتمد فكرة عمل برامج تسجيل المكالمات بشكل عام على تسجيل كل المكالمات، التي تصل أو ترد إلى الهاتف ويتم القيام بها من خلاله ويتم الاحتفاظ بتلك المكالمات على هاتف المستخدم في الملفات الصوتية، كما يمكنك تفعيل خاصية ممكيزة وهي الاحتفاظ بها على حسابك في جوجل درايف google drive لتتمكن فيما بعد من استعادتها من أي جهاز تقوم باستعماله.

تسجيل كافة المكالمات يوفر لك فيما بعد إمكانية الاحتفاظ ببعض منها أو حذف البعض الآخر والتخلص منه بشكل نهائي وذلك إذا كانت مكالمات غير ضرورية أو مهمة. يمكنك أيضًا من خلال برنامج مسجل المكالمات المجاني إضافة بعضًا من الملحوظات على التسجيل حتى تتذكر أمرًا مهمًا بشأنه فكما ذكرنا قد تتم عملية تسجيل المكالمات من أجل أغراض العمل أو الدراسة وهنا ربما يكون خيار إضافة الملاحظات ضروري.

هناك عدد من الخيارات المتنوعة المتوفرة في برنامج call recorder والتي يوفرها البرنامج للمستخدمين بشكل مجاني وتشمل تلك الاختيارات إمكانية الاختيار بين حفظ التسجيل في الذاكرة الداخلية للهاتف أو في ذاكرة خارجية، تستطيع أيضًا الاختيار بين تسجيل كل المكالمات أو لا ولكن إذا لم تقم بالاختيار أو تغيير إعدادات البرنامج فسوف يقوم برنامج تسجيل المكالمات 2022 بتسجيل كل المكالمات لحين إضافة أي تعديل.

هناك أيضًا نسخة مدفوعة من البرنامج وهي نسخة call recorder pro وتلك النسخة توفر مميزات إضافية مثل إمكانية تحديد أشخاص معينة وتسجيل المكالمات الخاصة بهم فقط من خلال التطبيق وهي ميزة جيدة بالتأكيد فإذا كنت تحتاج إليها يمكنك القيام بعملية الشراء من خلال متجر التطبيقات جوجل بلاي.

كيفية تحميل برنامج تسجيل المكالمات مجانا للأندرويد وهواوي:

عندما تقوم بالبحث عن أفضل برنامج تسجيل مكالمات، مسجل مكالمات، أفضل تطبيق تسجيل مكالمات أو حتى أفضل برنامج تسجيل مكالمات تلقائي سوف تظهر لك الكثير من البرامج والخيارات سواء من خلال محرك البحث جوجل أو على متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي.

لهذا السبب حرصنا على اختيار أفضل برنامج تسجيل مكالمات يمكنه أن يقدم لك عدد كبير من المميزات مثل التسجيل بصوت واضح وبشكل مجاني وخيارات متنوعة للتحكم في عملية التسجيل وقمنا بتوفير رابط التحميل الخاص به على متجر جوجل بلاي ومتجر هواوي. وهذا حتى نوفر عليك الوقت وعملية البحث والحيرة بين التطبيقات المنتشرة والتي تحمل الاسم نفسه أو أسماء متشابهة. واليك طريقة وخطوات تحميل تطبيق تسجيل المكالمات.

تحميل برنامج تسجيل المكالمات للأندرويد

يتم تحميل تطبيق مسجل المكالمات 2022 للأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي

بعد الضغط على رابط التحميل تفتح صفحة التطبيق في متجر الأندرويد جوجل بلاي

قم بالضغط على اختيار تثبيت التطبيق

تبدأ عملية التحميل ولا تستغرق سوى ثوان قليلة

بعد انتهاء الخطوة السابقة يتم تثبيت التطبيق على الهاتف

سوف تجد أيقونة خاصة بالتطبيق ظهرت على هاتفك

بذلك تكون قد حصلت على التطبيق ويمكنك استخدامه في عملية تسجيل المكالمات تلقائيًا.

تحميل برنامج مسجل المكالمات لهواتف هواوي

من المميز في هذا البرنامج أنه يتوفر بأكثر من نسخة فهو متاح لهواتف الأندرويد التي تتوفر بها خدمات جوجل كما يمكن الحصول عليه لهواتف هواوي من خلال Huawei App Gallery فهواوي شركة رائدة في عالم الهواتف وقد تحدثنا كثيرًا في ثقفني عن هواتف هواوي وأفضل هواتف هواوي. أما لتحميل التطبيق اضغظ على الرابط التالي.

بعد تحميل التطبيق على هاتفك يمكنك أن تبدأ في الاستفادة منه واستخدامه ولهذا في الجزء التالي نعرض لك كيفية استخدام وتفعيل برنامج تسجيل المكالمات.

كيفية استخدام وتفعيل تطبيق مسجل المكالمات:

بمجرد تحميل التطبيق على هاتفك فسوف يقوم التطبيق بالعمل بشكل تلقائي ويقوم بتسجيل المكالمات تلقائيًا. ولكن من خلال ضبط الاعدادات الخاصة بالتطبيق فسوف تتمكن من استخدامه بالطريقة الأنسب لك. فعلى سبيل المثال تختار المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالتسجيلات على الهاتف سواء على الذاكرة الداخلية للهاتف أو على ذاكرة خارجية وفي أي ملف، وذلك لكي تتمكن من الوصول إلى تلك التسجيلات فيما بعد بشكل أكثر سهولة. وإليك أهم الخيارات التي يمكنك التحكم فيها عند البدء في استخدام تطبيق تسجيل المكالمات:

عملية الاحتفاظ بالمكالمات المسجلة

هذا هو الاختيار الأساسي في البرنامج وهنا يمكنك أن تقوم بتغيير الاعدادات الخاصة بعملية تسجيل المكالمات ومكان الاحتفاظ بها واختيار تسجيل المكالمات الواردة أو المكالمات الصادرة.

اعدادات التخرين وحجم التسجيل

من هنا سوف تتحكم في مكان الملف الذي يتم فيه الاحتفاظ

بالمكالمة التي تم تسجيلها من خلال تطبيق مسجل المكالمات المجاني 2022. هذا يضمن لك توفير مساحة على هاتفك وإمكانية الاحتفاظ بالمكالمات على ذاكرة خارجية. تستطيع أيضًا أن تتحكم في حجم التسجيل فربما لا تحتاج إلى تسجيل المكالمة كلها ولكن بإمكانك أن تختار ألا يتعدى مدة التسجيل وقت معين ويمكنك الاحتفاظ بعدد من التسجيلات بمساحة تصل إلى 300 ميجا أما إذا أردت الاحتفاظ بعدد أكبر فتستطيع الترقية إلى النسخة الأعلى أو نسخة برو من التطبيق.

الاحتفاظ بالمكالمات في جوجل درايف

يوفر التطبيق اختيار مميز وهو إمكانية الاحتفاظ بتسجيل المكالمات على حسابك في جوجل درايف وذلك يمكنك من الوصول إلى المكالمات المسجلة من خلال أي جهاز تقوم من خلاله بفتح حسابك على جوجل درايف.

اشعارات التطبيق

مثل أي تطبيق آخر في تطبيق مسجل المكالمات المجاني يمكنك التحكم في الاشعارات التي تظهر بك بخصوص عملية تسجيل المكالمات تلقائيًا فتستطيع اشعارات وتفاصيل المتصل وغيرها من الخيارات التي يمكنك التحكم فيها بسهولة.

صيغة الملفات

هذا الأمر سوف يهمك إذا كنت تقوم باستخدام برامج معينة لتشغيل التسجيلات أو ترغب في ارسالها إلى أجهزة أخرى بصيغة معينة حيث يوفر برنامج مسجل المكالمات 2022 عدد من الخيارات الخاصة بصيغة الملفات المسجلة فتستطيع حفظ التسجيل بأي من الصيغ التالية:

AMR mp4 AAC 3GP

صوت التسجيلات

من الأمور المزعجة التي تسبب مشكلة عند استخدام أي من تطبيقات أو برامج تسجيل المكالمات هي عدم وضوح الصوت ولكن من خلال تطبيق automatic call recorder يمكنك التحكم في اختيار مستوى صوت التسجيل الخاص بالمكالمات والاختيار بين صوت مرتفع أو منخفض وبالتأكيد الاحتفاظ بالصوت العالي للتسجيل يضمن لك وضوح أكثر.

اعدادات إضافية

هناك قائمة كبيرة من الاعدادات المتوفرة في قائمة البرنامج ويمكنك التحكم بها حسب ما يناسب احتياجك واستخدامك للتطبيق ومن ضمنها التحكم في صوت الاهتزاز عند استخدامه والتسجيل بدون اصدار صوت أو اشعار وغيرها ولكن كما ذكرنا لا تقم بالتسجيل لشخص دون أن تعلمه قد لا يرغب هو بذلك.

مميزات تطبيق تسجيل المكالمات 2022:

مجاني التطبيق الخاص بتسجيل المكالمات يمكن تحميله على الهاتف بشكل مجاني تمامًا، وتستطيع أن تستفيد أيضًا من النسخة المدفوعة من البرنامج في الحصول على مجموعة من المميزات الإضافية.

متوفر البرنامج متاح على متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي وعلى أكثر من مصدر للتحميل ولهذا يسهل الحصول عليه وتحميله سواء على هواتف الأندرويد أو هواتف هواوي أو حتى أجهزة الكمبيوتر، فقد عملت الشركة المطورة لهذا التطبيق على توفير عدة نسخ ليناسب التحميل على الأجهزة المختلفة.

سهل التحميل يتم تحميل التطبيق في خلال ثوان قليلة أو حتى دقائق ولا تحتاج عملية التحميل سوى استخدام الرابط المناسب للجهاز الخاص بك والضغط على أمر التحميل.

يدعم اللغة العربية ما يميز مسجل المكالمات أيضًا هو أنه يدعم اللغة العربية ولهذا يسهل استخدامه في الدول العربية بشكل بسيط.

يسهل استخدامه الميزة الهامة في هذا التطبيق هو أن استخدامه يتم بسهولة من خلال التحميل فقط يبدأ في العمل أما ضبط اعدادات التطبيق فيتم بسهولة من خلال قائمة الخيارات التي شرحناها في الأجزاء السابقة.

حجمه صغير لن يحتاج التطبيق إلى شغل مساحة كبيرة على الهاتف، فهو يأتي بحجم صغير وهي أحد المميزات الرائعة به.

متعدد الخيارات شرحنا قبل ذلك الخيارات المتنوعة المتوفرة في التطبيق، والتي تتيح للمستخدم سهولة التحكم في التطبيق واستخدامه والاستفادة منه.

بهذا نكون وصلنا لنهاية الموضوع وقمنا بوضع كل المعلومات التي تخص كيفية تحميل أفضل برنامج تسجيل المكالمات، أو مسجل المكالمات وطريقة استخدامه والاستفادة منه أيضًا، لكن إذا كان لديك أي استفسار بخصوص البرنامج لا تتردد في التواصل معنا، وسوف نحاول على الرد على كافة الاستفسارات.