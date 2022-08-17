نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض تقسيط على سيارة تويوتا كورولا 2022 في المملكة السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل عروض تقسيط على سيارة تويوتا كورولا 2022 قد أعلنت شركة تويوتا بالمملكة السعودية عن بعض العروض التمويلية لسيارة كورولا موديل 2022 وهي من أفضل السيارات المشهورة داخل المملكة السعودية ويحب كثيراً من عشاق السيارات الحصول على هذه السيارة بجانب أن الوكيل الرسمي لهذه السيارة عبد اللطيف ويقوم بتقديم العروض التمويلية وأوضح إمكانية الحصول على السيارة ودفع الدفعات الشهرية التي تصل قيمتها إلى 1339 ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل أو دفعة أولى.
عرض تويوتا كورولا 2022
يمكن لعشاق هذه السيارة الحصول عليها بدون أن تحتاج إلى كفيل أو تقوم بسداد الدفعة الأولى الخاصة بالسيارة وعدد الدفعات الخاصة بالسيارة تصل إلى 1339 ريالاً سعوديا والسداد لمدة 60 شهراً، أما بالنسبة لعرض تويوتا كورولا اكس أل أي سيتم سداد دفعات شهرية تصل قيمتها إلى 1510ريالاً بدون الحاجة إلى كفيل أو تقوم بسداد الدفعة الأولي أيضا ويتم السداد خلال 60 شهراً.
شروط الحصول على عرض عبد اللطيف
أما بالنسبة للشروط المحددة لشركة تويوتا أن العرض سوف يستمر حتى يوم 31 أغسطس والإيجار الشهري لا يتضمن قيمة الضريبة المضافة وذلك وفقا للمصاريف الإدارية التي تصل إلى واحد بالمائة من مبلغ التموين والذي يتم تحديده على السيارة 5000 ريال سعودي.
كما يتواجد دفعه متبقية في نهاية العقد بدون أن يتم دفع الدفعة الأولى تغطي أربعة بالمئة من صافي الدخل الشهري وبالتالي لن تحتاج إلى كفيل عند توافر الشروط المحددة، أما بالنسبة للأسعار يمكن تغييرها على حسب العوامل المؤثرة للسجل الائتماني الخاص بالعمل وفقا للشروط والأحكام.
أسعار تويوتا كورولا موديل 2022
يمكنكم من خلال السطور القادمة الاطلاع على أسعار سيارة تويوتا بجميع الفئات وهي كالآتي،
- بالنسبة الفئة الأولى 1.5L XL بسعر 75,555 ريال
- أما الفئة الثانية 1.5L XLI Executive بسعر 79,235 ريال
- تكون الفئة الثالثة 2.0L XL بسعر 79,810 ريال سعودي
- الفئة الرابعة 1.5L XLI Executive MR بسعر 85,215 ريال
- الفئة الخامسة 1.5L GLI MR بسعر 91,195 ريال
- أما الفئة السادسة 2.0 XLI Executive MR بسعر 89,355 ريال
- بينما تكون الفئة السابعة 2.0L GLI MR بسعر 95,335 ريال
- أما الفئة الثامنة فئة 1.8L XLI Executive HEV 1.8 بسعر 100,740 ريال
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