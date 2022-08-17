نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد طرح iphone 14 pro max ومواصفات الخاصة بهاتف أيفون 14 برو ماكس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التليفونات الحديثة ما يبحث عنه الكثير من مستخدمين الهواتف، وذلك لتمتع بخدمات جديدة توفرها كل هاتف يتم إصداره، ومن أهم تلك الهواتف التي يتم التحدث عنها في الآونة الأخيرة، هو هاتف iPhone 14 pro max، الذي تم تسريب عنه الكثير من المواصفات والإمكانيات الخاصة به، لذا علينا أن نقوم بتقديم كل ما جاء حول الهاتف الجديد من شركة أبل، من حيث أخبار الشكل الخارجي له من الإضافات التي تمت إضافتها للهواتف الإصدار الحديث.

شكل الجهاز في الإصدار الحديث

يتوقع خبراء الهواتف التي تترصد الإصدارات الحديثة من جميع الشركات وبالأخص شركة أبل، أن الهاتف سيأتي بشكل جديد مختلف عن الإصدارات التي سبقته، وإليكم أهم التغييرات التي حدثت:

الكاميرا الخلفية للهاتف ستأتي أكثر بروزا وانتواءا عما كانت في السابق.

كما أن السمك للهاتف سيكون أكبر من السمك الخاص بالإصدارات القديمة.

عمر البطارية سيكون أطول، بسبب زيادة قدرة البطارية وأيضا سيكون الشحن سريع، وهذا ما يبحث عنه الكثير من مستخدمين الهواتف.

الإعلان عن هاتف iPhone 14 pro max

إلى الآن لم تقوم شركة أبل بتنزيل أي أخبار تفيد بوجود هاتف حديث تم إصداره، ولكن المترقبين لشركة أبل توقعوا بأن الشركة ستقوم بتفجير مفاجأة حول إصدار هاتف جديد، وإليكم التوقعات الخاصة بموعد نشر الهاتف في الأسواق: