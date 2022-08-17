نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات موبايل Samsung galaxy S23 Ultra واهم مزاياه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة Samsung الخبر القوي للسوق العالمي بإصدار النسخة الأحدث من سلسلة Samsung S والتي يأتي بنوعه الفريد والمميز عن باقي الأجهزة، حيث انه يتمتع بمواصفات قوية وحديثة، فهو يأتي بتصميم المختلف والجديد الذي يلفت انتباه الجميع له، ففي هذا المقال سوف نقدم لكم جميع الاستفسارات والمعلومات المتعلقة بالهاتف.

صفات موبايل Samsung galaxy S23 Ultra

ويأتي الهاتف بصفاته الفريدة والمتنوعة والتي تجعله مميزا في السوق التجاري والتي تتمثل في:

يتصف هاتف Samsung galaxy S23 Ultra بأنه مقاوم للماء والغبار.

يتوفر منه اللون {الأسود، الأبيض، العنابي، الأخضر}.

يتصف بسرعة النت الفائقة والمتميز.

كما أن حجم الشاشة الخاصة بالهاتف تبلغ 6.8 بوصة.

وتتميز كثافه البسكسيلات بأنها تصل الي 515 بكسل في كل انش.

سعة الذاكرة الداخلية تبلغ 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.

يوجد به 4 كاميرات مختلفين.

اقوي معالج في اجهره الاندرويد.

اهم مميزات هاتف Samsung galaxy S23 Ultra

يوجد المميزات العديد للهاتف والتي لا حصر لها والتي تأتي في:

الإطار الجانبي للهاتف يتم صناعته من الألومنيوم.

كما أن ظهرية الهاتف عبارة عن زجاج.

يدعم الشبكات المختلفة مثل شبكات 2G ،3G ،4G ،5G.

يتوفر به مكان لشريحتين.

كما يوجد بموبايل Samsung galaxy S23 Ultra خاصيه حماية العين، والوضع الليلي أيضا، وتقنية +HDR 10، وفلاش، واتو فوكس.

حيث أن الهاتف مزود بقلم S pen.

الشحن بقوه 67 واط،أما الشحن اللاسلكي يتوفر بقوة 45 واط.

سعة بطارية الهاتف كبيرة حيث تصل الي 5000 أمبير.

علبة Samsung galaxy S 23 Ultra

وتحتوي العلبة في داخلها على بعض الأشياء لكي تتمكن من تشغيل الهاتف والتي تتمثل في: