نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات موبايل Samsung galaxy S23 Ultra واهم مزاياه في المقال التالي
عمر شويل - جدة أطلقت شركة Samsung الخبر القوي للسوق العالمي بإصدار النسخة الأحدث من سلسلة Samsung S والتي يأتي بنوعه الفريد والمميز عن باقي الأجهزة، حيث انه يتمتع بمواصفات قوية وحديثة، فهو يأتي بتصميم المختلف والجديد الذي يلفت انتباه الجميع له، ففي هذا المقال سوف نقدم لكم جميع الاستفسارات والمعلومات المتعلقة بالهاتف.
صفات موبايل Samsung galaxy S23 Ultra
ويأتي الهاتف بصفاته الفريدة والمتنوعة والتي تجعله مميزا في السوق التجاري والتي تتمثل في:
- يتصف هاتف Samsung galaxy S23 Ultra بأنه مقاوم للماء والغبار.
- يتوفر منه اللون {الأسود، الأبيض، العنابي، الأخضر}.
- يتصف بسرعة النت الفائقة والمتميز.
- كما أن حجم الشاشة الخاصة بالهاتف تبلغ 6.8 بوصة.
- وتتميز كثافه البسكسيلات بأنها تصل الي 515 بكسل في كل انش.
- سعة الذاكرة الداخلية تبلغ 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.
- يوجد به 4 كاميرات مختلفين.
- اقوي معالج في اجهره الاندرويد.
اهم مميزات هاتف Samsung galaxy S23 Ultra
يوجد المميزات العديد للهاتف والتي لا حصر لها والتي تأتي في:
- الإطار الجانبي للهاتف يتم صناعته من الألومنيوم.
- كما أن ظهرية الهاتف عبارة عن زجاج.
- يدعم الشبكات المختلفة مثل شبكات 2G ،3G ،4G ،5G.
- يتوفر به مكان لشريحتين.
- كما يوجد بموبايل Samsung galaxy S23 Ultra خاصيه حماية العين، والوضع الليلي أيضا، وتقنية +HDR 10، وفلاش، واتو فوكس.
- حيث أن الهاتف مزود بقلم S pen.
- الشحن بقوه 67 واط،أما الشحن اللاسلكي يتوفر بقوة 45 واط.
- سعة بطارية الهاتف كبيرة حيث تصل الي 5000 أمبير.
علبة Samsung galaxy S 23 Ultra
وتحتوي العلبة في داخلها على بعض الأشياء لكي تتمكن من تشغيل الهاتف والتي تتمثل في:
- يأتي الهاتف Samsung galaxy S23 Ultra مع أسكرينه مزودة لحمايته من أي ضرر.
- كما يوجد كابل USB ونوعه Type C.
- ويتوفر أيضا كتيب يوجد به جميع المعلومات الخاصة بالهاتف.
- وتعمل شركة سامسونج على توفير ضمان كامل للهاتف لدي العميل.
- ويوجد أيضا دبوس معدني اكس يتمكن من فتح المكان الخاص بالخطوط.
- وفي النهاية فسوف يتم الإعلان عن هاتف Samsung galaxy S23 Ultra قريبا في الأسواق، فانصح الجميع بالاستعداد لشرائه حتى تتمتع بأحدث الإمكانيات في عالم الهواتف الذكية.
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