نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Gta san andreas grand theft auto san andreas للموبيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta san andreas الإصدار الخامس من ألعاب Gta، وتعمل على عدة أنظمة تشغيل مثل الاندرويد والأيفون وويندوز وماك والإكس بوكس، والبلاي ستيشن، وتم تطويرها بواسطة روكستار نورث، وهي من ألعاب الأكشن. جاتا سان اندرياس هي واحدة من ألعاب الأكشن والمغامرات، والتي تدور أحداثها في مدينة لوس سانتوس التي تقع في ولاية سان أندرياس، وهذه المدينة تضم مجموعة من عصابات المخدرات، والشخصية الرئيسية في هذه اللعبة هي كارل جونسون الشهير باسم ((CJ والذي جاء من مدينة أخرى ليقوم بدفن والدته التي تم قتلها، ولكي ينتقم من القاتل، وهي لعبة ثلاثية الأبعاد، وتعرف بألعاب العالم المفتوح، وتعمل على العديد من أنظمة التشغيل سواء للكومبيوتر أو الهواتف.

مواصفات لعبة Gta san andreas

تعد هذه اللعبة من أشهر ألعاب الأكشن في العالم، ومحببة لدى الكثير من الأشخاص، وهي الإصدار الخامس من اللعبة الأصلية Gta، ومن مواصفاتها الآتي:

اسم اللعبة: Gta san andreas

الحجم: 39.1 ميجا بايت.

المطور: Rockstar .‏

الإصدار: 26 أكتوبر 2004.

اللغة: الانجليزية.

الفئة: ألعاب الأكشن والمغامرات.

متطلبات اللعبة: PS4, Xbox One, PC, PS3, Xbox 360, Mac, iOS, Android, PS2, Xbox, Kindle, Windows Phone.

ويمكنك من خلال هذه اللعبة استخدام العديد من الأسلحة والسيارات، والدرجات النارية.

تحميل لعبة Gta san andreas

إذا كنت من محبي ألعاب الأكشن والمغامرات تستطيع تحميل اللعبة المميزة التي حازت على إعجاب العديد من الأشخاص حول العالم، من حيث الرسوم المميزة وسهولة اللعب، ويمكنك تحميل اللعبة عبر الطرق الآتية:

جوجل بلاي

لتحميل اللعبة عبر جوجل بلاي مقابل مبلغ من المال يقدر 6.99 دولار اتبع الآتي:

أدخل على رابط اللعبة على المتجر . أضغط على تثبيت. أختر طريقة الدفع التي تريد أن تدفع من خلالها. ثبت اللعبة بعد خصم قيمتها.

أبل ستور

التحميل عبر متجر أبل مقابل مبلغ مالي أتبع الخطوات الآتية:

أدخل على الرابط الخاص باللعبة في المتجر . أضغط على تثبيت، وحدد طريقة الدفع. ثبت اللعبة واستمتع باللعب.

المقتطف

Gta san andreas الإصدار الخامس من سلسة ألعاب Gta الشهيرة التي تعرف بألعاب العالم المفتوح، والتي تم تطويرها بواسطة شركة الألعاب الشهيرة روكستار، وتعمل على العديد من أنظمة التشغيل.

الخاتمة

لكل عشاق ألعاب الأكشن تقدم شركة روكستار لعبة grand theft auto san andreas التي يقوم فيها بطل اللعبة بالانتقام لمقتل والدته في ولاية سان أندرياس في الولايات المتحدة، ويمكن تحميل اللعبة مقابل مبلغ من المال من متجر جوجل بلاي وأبل ستور.