نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Vivo Y77 5G هاتف فيفو الإقتصادي الجديد | أهم مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Vivo Y77 5G هاتف جديد آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة فيفو لهذا العام 2022. حيث أعلنت شركة فيفو مؤخراً عن إطلاق الإصدار الجديد ضمن عائلة الـY الخاصة بهواتفها من فئة الهواتف الاقتصادية. فقدمت الشركة هاتف Vivo Y77 5G والذي يأتي لينافس بقوة في تلك الفئة السعرية متفوقاً علي عدد كبير من هواتف الشركات الأخري. فالهاتف متوفر مع معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 810 ، والموجود في هواتف أخري مثل : Oppo A57 ، Infinix note 12 pro ، Infinix note 12 5G ، Oppo A77 ، وأيضاً هاتف Honor X30i. يأتي الهاتف أيضاً مع شاشة IPS بجودة FHD+ والتي تعد من أهم مميزات الهاتف. بالإضافة أيضاً إلي وجود أعداد ثنائي للكاميرات الخلفية مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل ، لتوفير تجربة تصوير أفضل. كذلك مع بطارية بحجم 5000 مللي وبسرعة شحن 18 وات ، لتقديم أداء مستقر لفترة طويلة. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo Y77 5G الجديد من فيفو. مواصفات هاتف Vivo Y77 5G : ‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 194 جراماً.‌

جراماً.‌ يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ كما يأتي بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس بالإضافة إلي دعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل خاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

لكن لا يتوفر الهاتف بأي دعم رسمي من الشركة لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.58 إنش وتأتي من نوع IPS LCD ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2408 بكسل.‌

إنش وتأتي من نوع ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تتوفر الشاشة أيضاً مع دعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 401 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تحتل الشاشة نسبة 90.6% من جسم الهاتف ، لتوفير مساحة أكبر للعرض.‌

من جسم الهاتف ، لتوفير مساحة أكبر للعرض.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 المعروفة والمعتادة علي أغلب الهواتف الجديدة ، لتوفير تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب. أداء الهاتف : ‌يتوفر الهاتف مع واجهة مستخدم فيفو الجديدة والمميزة Funtouch 12 ، والتي تتوفر مع نظام تشغيل Android 12 الخاص بشركة جوجل.‌

، والتي تتوفر مع نظام تشغيل الخاص بشركة جوجل.‌ يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Dimensity 810 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

وهو ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواتين من نوع Cortex-A76 ، وبتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، وبتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري تتوفر من نوع Cortex-A55 ، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يتوفر بالهاتف أيضاً وحدة معالجة رسوميات GPU من شركة ARM ، وتأتي مع معالج من نوع Mali-G57 MC2 .‌

من شركة ، وتأتي مع معالج من نوع .‌ كذلك الهاتف متوفر في إصدار واحد فقط من مساحة التخزين المتاحة وهو كالآتي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا هاتف Vivo Y77 5G : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي ظهر الهاتف أيضاً مزوداً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو.‌

، وتستخدم في التصوير الماكرو.‌ تتوفر كاميرات الهاتف أيضاً بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Vivo Y77 5G مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers ، إلا أنها توفر تجربة صوتية مقبولة بالنسبة لفئة الهاتف.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع ، إلا أنها توفر تجربة صوتية مقبولة بالنسبة لفئة الهاتف.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

لكن الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية الـNFC.‌

يأتي أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة أيضاً.‌

إلا أنه لا يتوفر بدعم مستشعر الجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير وتأتي من نوع Li-Poly ، وتتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 18 وات فقط.‌

مللي أمبير وتأتي من نوع ، وتتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات فقط.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن الخاص بالهاتف من النوع السريع Type C 2.0 ، يتوفر بدعم خاصية الـOTG.‌

، يتوفر بدعم خاصية أخيراً الهاتف متوفر في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأسود ، والأزرق. سعر هاتف Vivo Y77 5G : ‌195 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة المتوفرة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 3730 جنية مصري.

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