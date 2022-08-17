موعد نزول ايفون 14 iphone 14 pro max في السعودية 2022

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عمر شويل - جدة موعد نزول آيفون 14، يترقب الجميع من حاملي الهواتف الذكية موعد نزول آيفون 14 وإطلاقه بالأسواق العربية، والذي يحمل جيلاً جديداً من سلاسل هواتف أيفون بمواصفات غير عادية تفوق سلسة أيفون 13 كثيراً، وعلى الرغم من عدم إعلان شركة آبل عن موعد إطلاق هاتف أيفون 14 بشكل محدد أو المواصفات التي يمتلكها، إلا أن هناك بعض التسريبات والتوقعات التي تناقلتها المواقع التقنية المهتمة بكل ما هو جديد فى عالم التكنولوجيا والوقوف عليه، وهو ما نرصده معكم فى هذا المقال لكى تتخذ قرارك المناسب إذا كنت ترغب فى الانتظار لاقتناء هاتف أيفون 14 والاستمتاع بمواصفاته الرائعة وجودة الكاميرا الذي يحملها.

موعد إطلاق أيفون 14 رسمياً

ليس هناك معلومات مؤكدة حول موعد إطلاق شركة أبل لهاتف أيفون 14 القادم إلى الأسواق، ولكن هناك توقعات بأن يتم إطلاقه فى نفس الوقت الزمني الذي اعتادت فيه دائما شركة آبل على طرح هواتفها الجديدة، وهو فى أواخر العام الحالي تحديدا فى شهر سبتمبر المقبل 2022، وهو نفس الموعد الذي تم طرح سلسلة أيفون 13 السابقة به.

المواصفات والتصميم الخارجي لهاتف أيفون 14

بفضل بعض التسريبات الموثوقة أيضا فنستطيع أن نقول أنه تم الحصول على التصميم والشكل الخارجي لهاتف أيفون 14 من خلال الصور المسربة التي تم انتشرنا فى عدد من المواقع:

فعليه فإن هاتف أيفون 14يأتى بتصميم خارجي مختلف عن السلاسل السابقة، حيث أنه يحمل ثقب مركزي للكاميرا الأمامية بدلا من النوتش المتعارف عليه فى الأجهزة الأخرى.

كما لا يوجد أي نتوء للكاميرا الخلفية الثلاثية ولكن كل كاميرا تكون مستقلة عن الأخرى ولا تكون فى هيئة بروز ولكن بشكل مسطح مع ظهر الهاتف الخلفي.

أما عن الغطاء الخلفي لجسم الهاتف فمن المتوقع أن يكون فى تلك المرة مصنوعاً من مادة التيتانيوم بديلا عن الفولاذ المقاوم للصدأ.

سعر هاتف أيفون 14 في المملكة العربية السعودية

كما أنه لم يتم تحديد موعد نزول هاتف آيفون 14 إلى الأسواق بشكل رسمي فأيضاً سعر آيفون 14 لم يتم تحديده بشكل رسمي ولكن من المتوقع أن يتراوح سعره من 3800 إلى 4000 ريال سعودي.