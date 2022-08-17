استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها من المرسل بسهولة فائقة

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عمر شويل - جدة استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها من المرسل، يسهل على هواتف Android استرداد الرسائل المحذوفة على WhatsApp لأنها تعمل على نظام مفتوح المصدر، على عكس iPhone الذي يعمل بنظام iOS ، يعد iPhone نظامًا أكثر خصوصية وتعقيدًا من خلاله يمكن أن يكون من الصعب استرداد الرسائل المحذوفة.

استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها من المرسل

في هذه المقالة ، سنراجع عدة طرق لاسترداد رسائل WhatsApp التي تم حذفها من قبل المستخدمين أو المرسلين.

الطريقة الأولى لاسترداد رسائل WhatsApp هي من خلال برنامج whats delete pro

أولاً: ابحث عن تطبيق whats delete pro في متجر Google Play لأجهزة Android.

ثانيًا: بعد العثور على التطبيق يقوم المستخدم بتثبيته على جهازه المحمول.

ثالثًا: فتح واتساب من خلال البرنامج ، وإظهار جميع الرسائل التي تم حذفها من المرسلين والمستخدمين.

رابعًا: يوفر البرنامج ميزات إضافية مثل حفظ واستعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة.

خامسًا: يساعد البرنامج مستخدميه في الاحتفاظ بإحالات الأصدقاء ويخفي ما إذا كنت نشطًا أم لا.

سادساً: هذا التطبيق مجاني تماماً لمستخدمي نظام أندرويد مفتوح المصدر

الطريقة الثانية لاسترداد رسائل WhatsApp عن طريق مسح البيانات

أولاً: اذهب إلى أيقونة الإعدادات على هاتفك.

ثانيًا: افتح أيقونة التطبيق أو (التطبيق) وحدد whats app منه.

ثالثًا: عمل بيانات واضحة أو بيانات واضحة وإعادة فتح برنامج WhatsApp.

رابعًا: عند فتح برنامج WhatsApp بعد حذف البيانات ، ستظهر رسالة ترحيب وسيُطلب منك إدخال رقم هاتفك مرة أخرى.

خامسًا: بعد إدخال رقم الهاتف ، سيرى المستخدم رسالة تم العثور على النسخ الاحتياطي ، انقر فوقه.

سادساً: بعد الضغط على الرسالة الموضحة أعلاه ، سيعود التطبيق إلى جميع الرسائل التي تمت بالطريقة الثالثة لاسترداد رسائل WhatsApp من الذاكرة الداخلية للهاتف.

إذا قام المستخدم بحذف رسالة عن قصد أو عن طريق الخطأ ، فسيقوم جهاز الهاتف بتخزين نسخة احتياطية في ذاكرة الهاتف.

الطريقة الثالثة لاسترجاع رسائل الواتس اب من ذاكرة الهاتف الداخلية

إذا كنت ترغب في استعادة هذه الرسائل ، فيمكنك استعادتها بسرعة وسهولة من نسخة احتياطية لذاكرة هاتفك باتباع هذه الخطوات:

أولاً: انتقل إلى مدير الملفات في القائمة الرئيسية لهاتفك.

ثانيًا: اختيار ذاكرة الهاتف المحمول بدلاً من الذاكرة الخارجية ، والتي تسمى تخزين الجهاز باللغة الإنجليزية.

ثالثًا: بعد الضغط عليه سيظهر قائمة بجميع الملفات التي يحتويها الهاتف ، حدد ملف whats app.

رابعًا: حدد الملف الذي تريد استرجاعه سواء كان ملف صورة أو رسالة نصية أو فيديو ، وقم بعمل نسخة احتياطية منه لاسترجاعه من ذاكرة الهاتف.

للطريقة الرابعة لاسترداد رسائل WhatsApp عن طريق تفعيل خاصية الحفظ التلقائي

إذا كنت ترغب في استرداد الرسائل المحذوفة مباشرة من WhatsApp ، فيجب عليك تنشيط ميزة الحفظ التلقائي للرسائل حتى تتمكن من استعادتها في أي وقت.

هذه الطريقة هي أفضل طريقة لاسترداد رسائل WhatsApp المحذوفة دون معاناة.