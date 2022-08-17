انت الان تتابع خبر تؤمن ملفاتك المهمة ولا يستطيع أحد فتحها حتى لو استرجعها ؟ أفضل برنامج قفل التطبيقات بكلمة سر أو بالبصمة للأندرويد حتى اليوم والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- قفل تطبيقات الأندرويد برقم سري أو عن طريق البصمة

ولكن ما هي طريقة قفل البرامج وحماية التطبيقات بكلمة سر؟ هل يمكن قفل التطبيقات للاندرويد بدون برامج؟ ما هو افضل تطبيق لقفل برامج اندرويد بدون اعلانات؟ هذا ما سوف تتعرف عليه بعد قراءتك لهذا المقال الذي يحتوي على أفضل 10 برامج قفل التطبيقات للأندرويد حتى اليوم؛ تابع الشرح.

أفضل برنامج قفل التطبيقات بدون اعلانات

تعتبر شركة نورتون من اقوى الشركات التي تقدم مكافح فيروسات للجوال والكمبيوتر، مثل مكافح الفيروسات الشهير نورتون ولكنها تهتم أيضا بطرق الحماية والحفاظ على الخصوصية الأخرى، لذلك تجد أنها قامت بطرح تطبيق مخصص لقفل برامج الأندرويد والذي يمنحك قدرة عالية جدا على حماية بياناتك الخاصة.

وما يميز تطبيق Norton App Lock أنه لا يقوم فقط بقفل التطبيقات ووضع كلمة سر عليها، بل أنه يقدم لك حماية كبيرة جدا لملفاتك الحساسة الاخرى مصل الصور ومقاطع الفيديو حيث أنه يتميز بعدد كبير جدا من المميزات أهمها ما يلي:

برنامج قفل التطبيقات بدون اعلانات Norton App Lock للأندرويد

يحتوي على واجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويمكنك اجراء جميع اجراءات الحماية بسهولة. يعتبر واحدا من أشهر وأفضل برامج قفل التطبيقات في هواتف الأندرويد. يوفر حماية عالية لجميع الملفات المخزنة على هاتفك مثل الصور والتطبيقات. يعمل على منع أي محاولة وصول الى بيانات الشخصية ويقوم بالتقاط صورة لأي شخص يحاول ذلك. يمنع أي محالة لحذف أي تطبيق دون اذنك. يوفر لك امكانية تأمين بياناتك عبر كلمة سر أو بصمة الاصبع. مجاني بالكامل حيث يمكنك تنزيل نورتون اب لوك بدون أي رسوم، كما أنه يعتبر من أفضل برامج قفل التطبيقات بدون اعلانات، وهذه ميزة يفتقدها جميع التطبيقات المنافسة له. يوفر لك قائمة مميزة من التطبيقات التي تساعدك في توفير حماية أكبر وتزيد من حف خصوصيتك.

افضل 5 تطبيقات قفل البرامج بالبصمة للاندرويد

برنامج قفل التطبيقات AppLock

يعتبر تطبيق قفل الملفات والصور المقدم من شركة SailingLab أيضا من افضل برامج قفل التطبيقات التي يمكنك استخدامها على هاتفك الاندرويد، وذلك لأنه يوفر عدد كبير من الميزات التي سوف اذكر لك أهمها:

تحميل برنامج قفل التطبيقات AppLock للأندرويد

يمنع المتطفلين من الوصول الى بياناتك الخاصة. يعمل على تأمين تطبيقاتك بشكل مجاني. يوفر لك امكانية وضع كلمة سر على التطبيقات أو استخدام النمط أو بصمة الاصبع. يحتوي على خزنة قوية لتخزين ملفاتك وبياناتك السرية لمنع الآخرين من الوصول اليها. يحتوي على متصفح يمنع ملفات الكوكيز بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الخصوصية (ولكن أنا لا افضل استخدامه اطلاقا). سهل الاستخدام ومجاني حيث يمكنك تنزيل تطبيق قفل الملفات بدون أي رسوم مسبقة. يسمح لك بقفل تطبيقات الدردشة مثل تيليجرام وفيسبوك وواتساب وغيرها. يوفر لك انماطا مختلفة من أشكال القفل المزخرفة والرسومات والايموجي (من وجهة نظري هذه ليست ميزة مهمة، ولكن مطور التطبيق اعتبرها من الميزات لذلك احببت ان اذكرها لك). العيب في هذا التطبيق انه يحتوي على اعلانات مزعجة نوعا ما نظرا لكثرتها وطبيعتها أيضا، ولكن إذا اردت تطبيق بدون اعلانات انصحك باستخدام تطبيق نورتون الذي اخبرتك عنه قبل قليل. برنامج قفل التطبيقات بالبصمة AppLock – Fingerprint

أيضا عند الحديث عن برامج قفل التطبيقات لا بد لنا ان نتطرق الى تطبيق AppLock – Fingerprint، وعلى الرغم من أن جميع تطبيقات القفل تعمل بنفس الفكرة تقريبا، إلا أن الفرق بين كل تطبيق والآخر هو طبيعة الاستخدام وواجهة المستخدم بالإضافة الى طريقة الحماية التي يوفرها التطبيق، ومن أهم المميزات التي تميز تطبيق AppLock – Fingerprint ما يلي:

مميزات برنامج قفل التطبيقات بالبصمة AppLock – Fingerprint وتنزيله للاندرويد

يوفر لك امكانية قفل الملفات والصور عن طريق كلمة سر أو البصمة أو النمط. يسمح لك بإنشاء كلمة سر مختلفة لكل تطبيق تريد قفله، وهذه الميزة غير موجودة في باقي التطبيقات، حيث أن باقي التطبيقات تعتمد على وجود كلمة سر واحدة لجميع البيانات التي تريد حمايتها. يوفر ميزة ممتازة وهي امكانية تفعيل القفل بشكل تلقائي في وقت معين أو عند الاتصال بشبكة واي فاي معينة. أكثر ما يميز التطبيق هو امكانية اخفاءه من بين التطبيقات المثبتة على هاتفك. يمتلك خاصية التعرف على وجه المتطفل وأخذ صورة له، بحيث يمكنك التعرف على أي شخص يحاول العبق في هاتفك. يعطيك ميزة رائعة حقيقة وهي أنه يمكنك خداع الآخرين عبر إظهار نافذة خطأ وهمية بحيث يظن الشخص الذي يحاول الوصول الى ملفاتك الخاصة بأن هناك خطأ في نظام التشغيل. يسمح لك بإلغاء قفل الهاتف عن بُعد عن طريق الرسائل القصيرة، علما أن هذه الميزة لم اجربها على هاتفي. يسمح لك بتأمين الملفات والتطبيقات بكلمة سر وبصمة اصبع. مجاني بالكامل ويمكنك تحميل تطبيق AppLock من متجر تطبيقات جوجل بدون أن تلتزم بأي اشتراك.

برنامج Apex Launcher لقفل التطبيقات بكلمة سر