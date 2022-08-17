نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر الهاتف الجديد من سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 4 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة سامسونج Samsung أعلنت بشكل رسمي عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 4، وقد حمل الهاتف الكثير من المواصفات الحديثة للتحسين من أداء الهاتف وقد جاء بوزن أخف على عكس المتوقع من الهواتف القابلة للطي، وحقق تجربة مشاهدة وتصوير أفضل من الأجيال السابقة من نفس الفئة فقد تم تصميم الهاتف بشاشة ذو حجم كبير لأداء أفضل في الألعاب ومشاهدة ممتعة للفيديوهات مع نظام أندرويد 12L.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4

جاء الهاتف الجديد كلياً من شركة سامسونج للهواتف الذكية بالمواصفات التالية:

معالج الهاتف ثماني النواة من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 / 4 نانو الذاكرة التخزينية للهاتف 256 جيجا / 12 جيجا رام ذاكرة خارجية لا يدعم حجم الشاشة 7.6 بوصة / 6.2 بوصة أبعاد الهاتف أبعاد الهاتف مع عدم الطي 155.1×130.1×6.3 ملم . أبعاد الهاتف عند الطي 155.1×67.1×15.8 ملم . وزن الهاتف 263 جرام نظام التشغيل أندرويد 12 بطارية الهاتف 4400 مللي أمبير يدعم الشحن السريع قوة 25 واط الهاتف يدعم شرائح Nano Sim / e-Sim. شبكات الهاتف 2G / 3G / 4G /5G . كارت ميموري لا يوجد

مواصفات كاميرا هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4

هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد فور يأتي بثلاث كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية:

الكاميرا الأمامية تبلغ دقة كاميرا السيلفي المتواجدة أسفل الشاشة 4 ميجا بكسل/ مع فتحة عدسة F/1.8. عند الطي دقة الكاميرا تبلغ 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2. الكاميرات الخلفية ( بارزة) ثلاثية فلاش ليد أحادي. الكاميرا الأولى الأساسية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 داعمة لميزة المثبت البصري الـ OIS. الكاميرا الثانية تبلغ دقتها 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وخاصية الزوم. الكاميرا الثالثة للتصوير تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4

أوضحت الشركة المنتجة للهاتف سعر تداول الهاتف عالمياً للنسخة الأولى منه وهو 1800 دولار أمريكي، ويأتي الهاتف بأكثر من لون، اللون الأسود الخافت واللون البيج واللون الرمادي مائل للأخضر، وبداخل العلبة الخاصة بالهاتف يتواجد دبوس معدني، و كتيب التعليمات يوضح كيفية استخدام الهاتف بالإضافة إلى سلك USB Type C إلى جانب الهاتف.