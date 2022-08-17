نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورت نايت دراغون بول التحديث الجديد 21.40 fortnite dragon ball أغسطس 2022 تغييرات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان رسميا عن وصول التحديث الجديد من لعبة فورت نايت دراغون بول لكافة محبي وعشاق ألعاب الباتل جراوند، حيث تم الإعلان عن التعاون بين لعبة فورت نايت ومسلسل الإنمي الأشهر دراغون بول، وهذا التعاول الجديد لن يقتصر فقط على الرموز أو الأشكال الخاصة بالشخصييات المتواجدة داخل اللعبة، ولكن سيجد عشاق اللعبة العديد من نقاط المتعة داخل هذا التحديث، وسنتناول في السطور التالية بعض من ملامح هذا التحديث الجديد.

فورت نايت دراغون بول

وكانت شركة فورت نايت fortnite x قد أعلنت عن بعض الميزات الجديدة في تحديث Dragon Ball الذي حمل رقم 21.40، حيث يظهر بعد تحميل اللعبة تبويب جديد يحمل اسم “أطلق العنان لقوتك” حيث يزخر هذا التبويب بالعديد من المهام والعناصر التي يقوم اللاعب بجمعها ليحصل على المكافآت التي تقدمها اللعبة، كما يبدأ اللاعب في الدخول إلى اللعبة وعبور العديد من المهام في الوقت المحدد لها للاستفادة من مكافأة إتمام المهمة.

جزيرة dragon ball

وتظهر للاعبين جزيرة دراغون بول حيث يكون اللاعب على موعد مع خوض مغامرة شيقة لدخول سبع مراحل من المهمات، كل مرحلة من هذه المراحل بها العديد من المهام التي يجب على اللاعب التغلب عليها بمزيد من المهارة والتركيز، ومع إكمال كل مهمة من هذه المهام يحصل اللاعب على بطاقة من بطاقات دراغون بول ليتحصل من خلالها على العديد من الملابس والرقصات، كما يتيح التحديث الجديد من اللعبة الاسترخاء ومشاهدة حلقات dragon ball super، ففي المدة حتى 17 سبتمبر القادم يستطيع لاعبي فروتي نايت ركوب سفينة سياحية داخل اللعبة ومشاهدة عدد من حلقات مسلسل دراغون بول سوبر وذلك خلال التبويب استكشف أو ديسكوفر، عن طريق استخدام رموز الجزيرة المكتسبة من خلال المواجهات في الباتل جرواند.

وفوق جزيرة dragon ball يجد اللاعب العديد من الأماكن التي تحمل اسم أماكن في دراغون بول، حيث سيظهر مناطق مثل سحابة نيمبوس وكذلك منزل غوكو وقصر كامي وكذلك غرفة الروح والزمن والتي تحمل بداخلها العديد من التحديات التي يجب على الللاعب عبورها لكسب بطاقات جزيرة دراغون بول.