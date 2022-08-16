نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Efootball 2022 إي فوتبول بيس للموبيل بالتعليق العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة Efootball 2022 من الألعاب التي يحبها جميع الفئات العمرية، والمنتشرة بكثرة حول العالم، فهي الإصدار الأخير من اللعبة، الذي يمكنك من اللعب مع أصدقائك على منصات مختلفة، وتم تطوير اللعبة من قبل شركة كونامي الشهيرة، وتستطيع تحميلها من جوجل بلاي وأبل أستور. إي فوتبول بيس 2022 هي الإصدار الحديث من لعبة كرة القدم الشهيرة Efootball، حيث تستطيع أن تكون فريق أحلامك وتنافس به جميع الفرق، وتم تطوير اللعبة بواسطة شركة كونامي المشهورة، وتعتمد اللعبة الحديثة على محرك Unreal Enigne 4 وهذا المحرك بديل لمحرك Fox الخاص بالشركة؛ ولكن يتميز بقدرته على تطوير الرسوم لأي منصة توجد عليها اللعبة.

مواصفات Efootball 2022

من أفضل ألعاب كرة القدم الموجودة على مستوى العالم، وتعمل هذه اللعبة على جميع المنصات بكفاءة عالية، وتتميز بجودت رسومك الجرافيك الخاصة بها، ومن المواصفات الخاصة باللعبة الآتي:

اسم اللعبة: Efootball 22.

الحجم: 45.6MB.

المطور: كونامي.

الإصدار: 6.1.5.

تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022.

متطلبات اللعبة: أندرويد 5 والأحدث.

اللغة: الإنجليزية.

الترخيص: مجانًا.

تحميل لعبة Efootball 2022

إذا كنت من محبي ألعاب كرة القدم تستطيع تحميل اللعبة الأكثر شعبية بين الألعاب بكل سهولة، حيث تمكنك من اللعب الجماعي مع أكثر من لاعب على منصات مختلفة، وتستطيع تحميل هذه اللعبة من خلال الطرق الآتية:

جوجل بلاي

لتحميل اللعبة عبر متجر جوجل بلاي اتبع الخطوات الآتية:

أدخل على لينك اللعبة على متجر جوجل من البحث عنها بالمتجر . ثم أضغط على أيقونة تثبيت.

وبهذا تقوم بتثبيت اللعبة على جهازك وتستمتع باللعب مع أصدقائك.

التحميل من أبل ستور

لحميل اللعبة من متجر أبل أتبع الخطوات الآتية:

أدخل على رابط اللعبة على متجر أبل . ثم أضغط على تثبيت.

وبهذا تكون اللعبة متاحة للعب على جهازك في أي وقت تريد.

المقتطف

Efootball 2022 من أشهر الألعاب على مستوى العالم، ومحببه لدى الكبير والصغير، وقد أضيفت لهذه النسخة الكثير من التطورات جعلتها أكثر تميز عن النسخ الأخر، وتعمل هذه النسخة على الهواتف والأجهزة المنزلية بنفس الجودة، وتم تطويرها بواسطة شركة كونامي المشهورة.

الخاتمة

قدمت شركة كونامي لكل محبي كرة القدم لعبة Efootball 2022 الإصدار الأخير، والذي يتميز برسومات جرافيك تعمل على جميع الأجهزة بنفس الكفاءة، ويمكنك من خلال اللعبة تكوين فريق خاص بك من بين 40 لاعب داخل اللعبة تنافس بهم أي فريق أخر.