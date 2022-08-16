نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi Mix fold 2 أحدث هواتف شركة شاومي | مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi Mix fold 2 إصدار جديد آخر ينضم إلي مجموعة أخري مميزة من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من شركة Xiaomi. حيث أعلنت الشركة منذ أيام داخل الأسواق الصينية عن إطلاق الجيل الجديد من أحدث هواتفها ضمن فئة الهواتف القابلة للطي. فقدمت الشركة هاتف Xiaomi Mix fold 2 والذي يعبر عن نظرة الشركة تجاه مستقبل الهواتف الذكية ، وما توصلت إليه الشركة من تكنولوجيا حديثة. فالهاتف يأتي مع أحدث إصدار لمعالجات للهواتف وهو Snapdragon 8+ Gen 1 ، والذي يوفر أفضل تجربة أداء علي الهواتف الرائدة. كما يتوفر المعالج أيضاً في مجموعة من الهواتف الأخري مثل : Samsung Z flip 4 ، Samsung Z fold 4 ، Oneplus 10T ، Asus Zenfone 9. بالإضافة أيضاً إلي عائلة الـ12s الجديدة من شاومي والتي تشمل Xiaomi 12s ultra ، Xiaomi 12s pro ، وأيضاً Xiaomi 12s العادي. كذلك يتوفر الهاتف مع شاشة داخلية عند الفتح تتوفر بحجم 8.02 إنش وبجودة FHD مع معدل تحديث 120 هيرتز. أما عن الشاشة الخارجية عند غلق الهاتف فتأتي بحجم 6.56 إنش وبمواصفات مشابهة للشاشه الداخلية. وتعتبر واحده من نقاط القوة في الهاتف والتي يتميز بها عن هواتف سامسونج وهي البطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع سرعة شحن 67 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Xiaomi Mix fold 2 الجديد من شركة Xiaomi.

مواصفات هاتف Xiaomi Mix fold 2 :

‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 262 جراماً.‌

يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس لكن لا يتوفر الهاتف مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

ولم تعلن الشركة أيضاً عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

تأتي شاشة الهاتف الداخلية من نوع Foldable LTPO2 OLED بحجم 8.02 إنش ، مع جودة عالية FHD+ مع دقة 1912×2160 بكسل.‌

بحجم إنش ، مع جودة عالية مع دقة بكسل.‌ تتوفر أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 360 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تأتي شاشة الهاتف مع دعم خاصية 1B Color ، لعرض صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة.‌

، لعرض صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة.‌ تتوفر أيضاً بدعم خاصيتي HDR10+ مع الـDolby Vision ، لتوفير أكبر درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌

مع ، لتوفير أكبر درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌ شاشة الهاتف أيضاً تأتي بدرجة سطوع عاليه تصل إلي حوالي 1300 شمعة ، مما توفر إضاءة كافية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، مما توفر إضاءة كافية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ كذلك الشاشة الداخلية للهاتف تأتي مع معدل تحديث 120 هيرتز ، وبالتالي توفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، وبالتالي توفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ أخيراً بالنسبة للحماية فالشاشة تأتي مع طبقة حماية من نوع Schott UTG glass .‌

.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً مع شاشة خارجية تأتي بحجم 6.56 إنش ومن نوع AMOLED ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2520 بكسل.‌

إنش ومن نوع ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تتوفر كذلك مع أبعاد عرض طويلة نسبياً 21:9 ، لتوفير تجربة أشبه بشاشات الهواتف العادية.‌

، لتوفير تجربة أشبه بشاشات الهواتف العادية.‌ كما تتوفر أيضاً بنفس مواصفات الشاشة الداخلية من دعم خاصية الـDolby Vision ، 1B Color ، معدل التحديث 120 هيرتز ، وأيضاً بدعم خاصية الـHDR10+.‌

، ، معدل التحديث هيرتز ، وأيضاً بدعم خاصية الشاشة الداخلية للهاتف أيضاً تأتي مع دعم ميزة LTPO 2 ، والتي تتيح التدرج في معدل التحديث ما بين الـ1 هيرتز والـ120 وذلك علي حسب الاستخدام.‌

، والتي تتيح التدرج في معدل التحديث ما بين الـ1 هيرتز وذلك علي حسب الاستخدام.‌ أخيراً شاشة الهاتف الخارجية تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، والتي توفر حماية للهاتف ضد الخدش أو الكسر.

أداء الهاتف :

‌الهاتف متوفر مع نظام تشغيل Android 12 الخاص بشركة جوجل.

الخاص بشركة جوجل. مع وجود واجهة مستخدم شاومي الجديدة والمميزة MIUI Fold 13 .‌

.‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي أحدث إصدار من معالجات شركة كوالكوم الخاصة وهو Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 .

. يتوفر المعالج أيضاً بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌

يعمل المعالج بثمانية أنوية : تأتي الأولي والأساسية بتردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز ، وتتوفر من نوع Cortex-X2.‌

جيجا هيرتز ، وتتوفر من نوع بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.75 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخري الباقية فتتوفر من نوع Cortex-A510 ، وتأتي تلك بتردد أقل يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، وتأتي تلك بتردد أقل يصل إلي جيجا هيرتز.‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج رسوميات GPU من شركة كوالكوم ويتوفر من نوع Adreno 730 .‌

من شركة كوالكوم ويتوفر من نوع .‌ متوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 1 تيرا بايت مع جيجا رام أيضاً.‌ كذلك تأتي ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف من نوع UFS 3.1 ، بالإضافة إلي وجود رامات من النوع السريع أيضاً LPDDR5.

كاميرا هاتف Xiaomi Mix fold 2 :

‌يحتوي الهاتف علي كاميرا سيلفي أمامية بدقة 20 ميجا بكسل ، مع دعم خاصية الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌

ميجا بكسل ، مع دعم خاصية وتصوير الفيديوهات بجودة مع دقة بكسل.‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم المثبت البصري OIS وخاصية الـPDAF وبمستشعر من نوع Sony IMX766 .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، مع دعم المثبت البصري وخاصية وبمستشعر من نوع .‌ الكاميرا الثانية Telephoto تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.6 ، تتوفر بدعم خاصية الـDual Pixel PDAF والتكبير حتي 2x Optical Zoom .‌

تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية والتكبير حتي .‌ أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، بالإضافة إلي دعم زاوية تصوير واسعة 123°.‌

بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، بالإضافة إلي دعم زاوية تصوير واسعة تتوفر كاميرات الهاتف أيضاً بدعم خاصية الـHDR وتصوير الـPanorama ، مع وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌

وتصوير ، مع وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌ كما أن عدسات الهاتف تأتي من نوع Leica lens ، من خلال شركة Leica الخاصة بتصنيع الكاميرات.‌

، من خلال شركة الخاصة بتصنيع الكاميرات.‌ يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 8K مع معدل التقاط 24/30 إطار لكل ثانية.‌

مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ أيضاً بجودة 4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30/60 إطار في الثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار في الثانية.‌ بالإضافة إلي دعم التصوير بجودة FHD مع دقة بكسلات 1080 ، وذلك بمعدل التقاط 30/60/120/240/960 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسلات ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كذلك الهاتف متوفر بدعم خاصية الـGyro-EIS ، الخاصة بالتثبيت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يتوفر هاتف Xiaomi Mix fold 2 بسماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، بالشراكة مع Harman Kardon لتوفير تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌

بسماعات خارجية ثنائية من نوع ، بالشراكة مع لتوفير تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ الهاتف متوفر بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

كما يتوفر أيضاً بدعم مستشعر الـIR BLASTER ، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ بصمة الاصبع الموجودة بالهاتف تأتي أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical.

بالإضافة إلي دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ كذلك يتوفر الهاتف بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، مقياس الضوء ، وأيضاً الضغط.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير تتوفر من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 40 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير تتوفر من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ كما يأتي مدخل الشحن الموجود في الهاتف من النوع السريع أيضاً Type C .‌

.‌ أخيراً: الهاتف متوفر في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود والذهبي.

سعر هاتف Xiaomi Mix fold 2 :

‌1340 دولار لنسخة الهاتف الأولي 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 25,660 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 1780 دولار لنسخة الهاتف الأعلي 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 34,100 جنية مصري.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف داخل الأسواق الصينية ، مع توافر الهاتف للحجز المسبق عبر موقع الشركة الرسمي. ولم تعلن الشركة بعد عن إمكانية توافر الهاتف في الأسواق العالمية.