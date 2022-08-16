نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات من الموقع الرسمي مجانا طرق شحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي تتطلب الدخول على المواقع الخاصة بالشحن ولكن يجب الحرص عند التعامل مع المواقع لعدم التعرض للاحتيال، كذلك يفضل التعامل مع المواقع المشهورة والمعتمدة التي توفر الشحن بأرخص الأسعار وفي أقل وقت ممكن. هناك بعض الأفراد يستخدمون اللعبة لأول مرة الأمر الذي يجعلهم لا يعلمون عنها الكثير، ومن أكثر الأشياء التي يريدون معرفتها هي طريقة الشحن، خاصة وأن لعبة ببجي أصبحت موجودة على كل الهواتف المحمولة.
طريقة شحن شدات ببجي
لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب استخدامًا في هذا العصر خاصة بعد التقدم التكنولوجي الهائل وزيادة وعي الأفراد وكثرة استخدام شبكة الإنترنت كل هذا ساعد على انتشار اللعبة.
خاصةً وأن اللعبة عبارة عن معارك وحروب قتالية وهذا ما يزيد حماس الأفراد ويجعلهم يستخدمونها باستمرار، ولكن من الضروري جدًا شحن شدات ببجي لأنها تساعد على مواصلة اللعب والقتال.
يمكن شحن شدات ببجي موبايل بواسطة الكثير من المواقع الأصلية المعتمدة والآن نتطرق معكم لمعرفة كيف يتم شحن تلك الشدات.
كيفية شحن شدات ببجي PUBG MOBILE بـ ID
هناك بعض المواقع القائمة بشحن شدات ببجي موبايل ولكن دائمًا ما نفضل التعامل مع الموقع الرسمي midasbuy الذي يحتاج منا القيام بعمل ما يلي:
- فتح الموقع الإلكتروني الرسمي midasbuy.
- كتابة الرقم الشخصي للاعب أو كما يعرف برقم ID.
- سيتم فتح كم من العروض الخاصة بشحن شدات ببجي.
- في هذه الحالة لابد من اختيار العرض الملائم، ثم توضيح الطريقة التي سيتم بها دفع مقابل الشحن.
- ضرورة الاتجاه ناحية كلمة “شراء” ثم الضغط عليها.
- بعد فترة وجيزة من الوقت سيتم تحميل شدات ببجي إلى حساب اللاعب مباشرة.
شحن شدات ببجي PUBG MOBILE من جوجل بلاي
يعتبر تطبيق جوجل بلاي من أفضل التطبيقات التي يمكن من خلالها شراء الشدات وتحميلها في أسرع وقت وبشكل آمن لهذا يجب القيام بعمل الآتي:
- يجب أولًا فتح لعبة ببجي موبايل.
- ثم فتح الإعدادات الموجودة في القائمة الرئيسية للعبة.
- البحث عن كلمة “الشدات” للضغط عليها.
- تحديد طريقة الشراء وهي جوجل بلاي Google play.
- يجب تحديد كم الشدات المراد شرائها.
- التأكد من استلام الشدات وذلك عن طريق فتح اللعبة
- وفحص كمية الشدات الموجودة بها.
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