نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يُلبي رغبات المستخدمين بـ3 ميزات رائعة طال انتظارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعمل تطبيق واتساب WhatsApp على طرح العديد من الميزات الجديدة خلال العام الجاري 2022، وذلك بعدما عانى العديد من المستخدمين من عدم وجود تلك المزايا مطالبين بضرورة الحصول على تلك الميزات التي يفتقر غليها تطبيق الدردشة الفورية، مما يضطرهم في النهاية استخدام تطبيقات دردشة فورية منافسة له، لذا قررت شركة ميتا المالكة للتطبيق تلبية رغبات العملاء والمستخدمين للتطبيق والذي يتعدى عددهم أكثر من ملياري مستخدم على التطبيق، حيث قامت بتطوير عدد من ميزات الخصوصية الجديدة وفقاً لمتطلباتهم.

ميزات واتساب

من جانبه أشار موقع “makeuseof” الشهير أن التطبيق قد افتقر إلى ميزة تمكن المستخدمين من إخفاء نشاطهم على الإنترنت من الآخرين، حيث قررت شركة ميتا تقدم ثلاث ميزات رائعة لمستخدمي التطبيق تمنحهم القدرة على التحكم في عدد من الخصائص بالتطبيق، مثل مغادرة المجموعات، وكذلك حالة الاتصال بالإنترنت، والحفاظ على أمان المحادثات الخاصة بهم من صورة لقطات الشاشة.

وأضاف أن تطبيق واتساب يقدم ميزات جديدة طال انتظارها وطالب بها العديد من المستخدمون لفترة طويلة، والتي من شأنها تعمل على مساعدتك في الحفاظ على رسائلك الآمنة، والعمل على تعزيز خصوصية المستخدم لفترة طويلة عبر الإنترنت والتي منها:

مغادرة مجموعات الواتساب بكل هدوء، وكانت الشركة قد أعلنت خلال الشهر الجاري أغسطس 2022، أنه أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق الدردشة الفوري الخروج من المجموعات المشاركين بها دون أي تنبيه للأعضاء الموجودين في المجموعة، وسوف يتم إخطار المسؤولين فقط، وتهدف تلك الميزة للتخلص من الإحراج الذي قد يتعرض له أحد المستخدمين عندما يقرر الخروج من المجموعة.

وجاءت الميزة الثانية تحديد من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت من التطبيق، وهى من الميزات الرائعة التي تمنع إزعاج المستخدمين، لذا أتاح التطبيق ميزة إخفاء آخر ظهور عن جميع المتواجدين بالخدمة.

الميزة الثالثة من الميزات الرائعة وهى حظر التقاط لقطة شاشة Screenshot، من أجل المحافظة على خصوصية المستخدم، وذلك عندما يقوم بإرسال رسالة مهمة لا تريد أت يتم حفظها على الهاتف الطرف الآخر، وهى ضمن ميزة العرض لمرة واحدة للرسالة، لذا يسعى التطبيق على حماية المستخدم من الاسكرين شوت للحفاظ على الخصوصية.