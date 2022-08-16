نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن 16000 شدة ببجي مباشرة لحسابك بدون وسيط نهائي في المقال التالي
عمر شويل - جدة مهما كان مكان توجدك، شحن شدات ببجي بعد الآن لن يكون ولن يمثل أي مشكلة لك، حيث يمكنك الاستفادة من هذه العروض لشحن حسابك بالكمية التي تحتاج إليها وحسب حاجتك بالطبع، ويتميز اللاعبين المحترفين في ببجي بالعديد من البدلات المميزة ذات التصميمات الأسطورية والخارقة والتي تمنح اللاعب مظهر مميز بين اللاعبين الآخرين وكذلك أمام المنافسين، خاصة أيضا عن امتلاك الأسلحة ذات الأشكال المتطورة، فضلا عن قيام بعض اللاعبين خاصة الذين يقومون ببث مبارياتهم عبر منصات الفيسبوك واليوتيوب، فيقومون بما يسمى تطوير الأسلحة بمبالغ كبيرة جدا وذلك لتمييزهم بشكل كبير بين اللاعبين.
طريقة شحن 16000 شدة ببجي
الموقع الذي نحن بصدد الشرح والحديث عنه هو يمكنك شحن حسابك بداية من 36 شدة وحتى 16800 شدة حيث من يحصل على الرقم الكبير سيستطيع القيام بالكثير من الأشياء المميزة في اللعبة، بداية من شحن الموسم والذي لا يكلفك سوى 330 شدة فقط، مرورا إلى فتح الصناديق التي تحصل من خلالها على الأسلحة والبدلات وأدوات تطوير الأسلحة المميزة، ولذلك عليك تحديد عدد الشدات الذي تحتاج إليه فلا داعي لشراء أكثر من حاجتك.
خطوات شحن شدات ببجي
- أولا عليك نسخ رقم الآيدي الخاص بحسابك في لعبة ببجي.
- افتح محرك البحث الخاص بك وابحث عن midasbuy pubg uc.
- ادخل إلى الموقع وسجل دخول إذا كان لديك حساب سابق، أو قم بالتسجيل في الموقع إذا كان زيارتك الأولى.
- ارجع إلى صفحة الشدات إذا لم يعيدك الموقع مباشرة لها.
- قم باختيار وسيلة الدفع التي تفضلها حيث يمنحك الموقع ثلاثة طرق مختلفة :
1. وسيلة دفع بالبطاقة البنكية.
2. الدفع بواسطة رصيد الموبايل.
3. الدفع من خلال one card.
- ثم الآن عليك اختيار عدد الشدات الذي تحتاج إليه.
- يقوم هذا الموقع بمنحك عدد شدات إضافية بالإضافة إلى نقاط vip عند استخدام وسيلة دفع بطاقة بنكية، فضلا عن الشدات الإضافية فعند شراءك على سبيل المثال 198 شدة تحصل على 34 شدة إضافية ليكون الإجمالي بالنسبة لك 232 شدة ويمكنك شراء تكملة بالعدد الأقل إذا كان هدفك من الشراء شحن الموسم فقط.
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