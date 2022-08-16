طريقة إضافة بطاقة الصراف للأندرويد والآيفون بالجوال

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عمر شويل - جدة طريقة إضافة بطاقة الصراف للأندرويد والآيفون في الحقيقة يسيرة للغاية، إذ بات حاليًا التسوق الإلكتروني منتشر للغاية ولهذا تظهر الحاجة إلى استخدام بطاقة الصراف الآلي من خلال الهاتف الجوال من أجل دفع قيمة المشتريات، لهذا سوف نوضح لكم اليوم الخطوات الصحيحة التي تتبع من أجل إضافة بطاقات الصراف على الهواتف الجوالة المختلفة.

إضافة بطاقة الصراف للأندرويد والآيفون

يمكن إضافة بطاقة الصراف للأندرويد والآيفون كما يلي:

على الهاتف الأيفون

يمكن ذلك من خلال تطبيق آبل باي الذي يمكن عبره إجراء كل عمليات السداد بكل سهولة وذلك كما يلي:-

قم بتنزيل تطبيق آبل باي.

ادخل على التطبيق، وانقر فوق تبويب إضافة بطاقات.

اضغط فوق كلمة متابعة.

إذا كانت بطاقة الصراف الخاصة بك من البطاقات القديمة، هنا اضغط فوق عبارة إضافة بطاقة مختلفة.

ابدأ الآن في التقاط صورة للبطاقة من خلال كاميرا الهاتف، كي يقوم بقراءة كل البيانات الخاصة بها.

سوف يطلب منك بعد ذلك كتابة رمز البطاقة وهو المكتوب على الجهة الخلفية من البطاقة ويكون مكون من 3 أرقام.

اضغط فوق الموافقة الأحكام والشروط.

بعد أن تنتهي من كل التعليمات المطلوبة، انقر فوق متابعة.

2. إضافة البطاقة على الهاتف الأندرويد

يمكنك إتمام الأمر بكل سهولة من خلال تطبيق مدى باي على الهاتف وذلك كما يلي: