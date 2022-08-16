نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارات هونشي 2023 الداخلية والخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة هونشي 2023 تم الإعلان بشكل رسمي عن السيارة الصينية الجديدة هونشي داخل المملكة السعودية وهي من أكثر السيارات المشهورة عالمياً وهذه السيارة مخصصة للرياسة لأنها تتكون من مواد فاخرة من الداخل بجانب وجود خاصية العزل للضوضاء ويوجد العديد من المواصفات المميزة لهذه السيارة سوف نتعرف عليها من خلال السطوع القادمة.

المواصفات الخارجية لسيارة هونشي 2023

تتميز هذه السيارة بتصميم مميز وأنيق مع وجود مصد أمامي يتميز بـ لونين مدمجين معا.

أما بالنسبة للشبك الأمامي حجمه كبير ومصمم ذات التصميم العمودي مع وجود حساسات أمامية للمساعدة في القيادة من لمبات ليد توجد في مقدمة السيارة حيث يتواجد عليها إشعار الشركة المنتجة.

يوجد أيضا صندوق خلفي يعمل أوتوماتيكي والسيارة مع وجود كاميرات في المصد الخلفي ومرايات جانبية وهذه السيارة في الظلام بشكل مميز وأنيق.

المواصفات الداخلية هونشي

أما بالنسبة للمواصفات الداخلية لهذه السيارة حيث يوجد فيها كنبة خلفية تتميز بمقعدين في الوسط مع وجود تكايه كبيرة الحجم يتواجد عليها أدوات التحكم في جميع المقاعد الخلفية.

يوجد ناقل الحركة بتصميم كلاسيكي ومقاعد أمامية بها

ذاكرة لثلاث وضعيات.

يوجد دركسيون يمكن التحكم في الأوامر الصوتية والدركسيون والميديا وتم تغطية الأبواب بغطاء جلدي وتطريز مميز.

تتميز هذه السيارة بوجود مقاعد خلفية لها شاشات ترفيهية حجمها كبير ومساحة التخزين كبيرة.

المسجل يتواجد في 14 سماعة مع إمكانية عقد المعلومات على الزجاج الأمامي ويوجد شاشة التحكم في المرايا الجانبية والإنارة مع وجود كاميرا 360 درجة.

يمكن تحويل المرايا الوسطية إلى عرض الكاميرا الخلفية فقط أما بالنسبة الإنارة المحيطة بالسيارة تتميز بشكل أنيق ومميز ويمكن تغيير التابلوه الأمامي والكونسول الوسطي والأبواب الداخلية لأكثر من 50 لون.

مواصفات محرك هوتشي

هذه السيارة يوجد فيها محرك تصل قوته إلى 250 حصان أما بالنسبة لعزم الضمان 380 نيوتن متر مع وجود ناقل حركة ذو سبع سرعات أوتوماتيك ويتوفر في هذه السيارة خاصية التنبيه من النقطة العمياء ومثبت سرعة رادار ذكي وحساسات أمامية وخلفية.