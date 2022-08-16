نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة بيس 2022 وأهم مميزات eFootball Pes 22 Mobile للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر تحديث اي فوتبول بيس 2022 أنه يعد من الأمور الهامة التي يهتم بها محبي لعبة PES؛ حيث تعد هذه اللعبة من أفضل الألعاب الإلكترونية التي نالت استحسان الجميع وخاصة محبين كرة القدم، ولقد طرحت شركة كونامي هذه اللعبة على أجهزة الكمبيوتر وأيضا أجهزة المحمول وأيضا علي البلايستيشن 4 و5، وذلك مع ظهور الكثير من التعديلات حتى يتم حل أي مشكلة ظهرت في الإصدارات الأولى للعبة.

تحديث بيس 2022

من خلال تحديث لعبة بيس 2022 نجد أن الشركة تحرص بشكل كبير على تطوير اللعبة، وذلك من خلال وضع العديد من الإضافات الجديدة والمميزة للعبة، والتي تتمثل في طرح عدد من المنتخبات الجديدة في اللعبة، بالإضافة إلى إضافة ميزة التعليق على المباريات التي يخوضها اللاعبين باللغة العربية، الأمر الذي جعل اللعبة أكثر متعة وإثارة لكل من يهوى الساحرة المستديرة.

بيس 2022 موبايل

هناك الكثير من محبي لعبة efootball PES 22 المميزة يسعون للحصول عليها عبر أجهزتهم، لذا سوف نوضح لكم الخطوات بشكل مفصل، والتي تتمثل في الآتي:

يتم الدخول عبر متجر جوجل بلاي في حالة كان الجهاز يدعم الأندرويد.

ثم يتم كتابة اسم اللعبة بشكل صحيح في المربع المخصص.

من ثم يجدها اللاعب بسهولة شديدة ضمن نتائج البحث.

وعند الضغط عليها لا يستغرق الوقت كثيرًا حتى يحصل اللاعب عليها عبر جهازه.

ومن هنا تبدأ رحلة الاستمتاع والتشويق بهذه اللعبة المميزة.

اي فوتبول بيس 22 موبايل

هذه اللعبة تحتاج إلى تحديث بشكل مستمر حيث يتم التحديث من خلال اللعبة، ويتم ذلك من خلال رسالة التحديث التي تصل للمستخدم على جهازه الشخصي، كما أن الرسالة التي يتم استقبالها لا تتجاوز 7 ميجا بايت، ومن ثم يتم الضغط على اختيار موافق، وبعد إتمام هذه الخطوات يتم فتح اللعبة مرة أخرى بنجاح بعد التحديث.

مميزات لعبة بيس 2022

تشمل هذه اللعبة العديد من المميزات خاصةً في التحديث الجديد للعبة اي فوتبول بيس 22 والتي يتمثل في الآتي: