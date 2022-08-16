نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شراء سيارات مستعملة في السعودية وتقسيطها بشكل مميز لجميع المواطنين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شراء سيارات مستعملة في السعودية وتقسيطها تشهد المملكة العربية السعودية في إرتفاع كثير في أسواق السيارات، لأنها تقوم بتصنيع السيارات بأعلي جودة والرفاهية والأمان مما أدي إرتفاع الأسعار بشكل كبير، بينما أيضاً يعتبر سوق السيارات في السعودية من أكبر الأسواق في الوطن العربي وأيضاً الشرق الأوسط لذلك تكاثرت عدد المعارض المتواجدة في السعودية وأيضاً يتوافر الكثير من المعارض لخدمة تقسيط السيارات بدون دفع مقدم، وتوجد أيضاً معارض بالبيع الجديد والمستعمل في السيارات حتي تجذب عدد أكثر من العملاء.

أشهر معارض للبيع المستعمل بالتقسيط في المملكة السعودية

يعتبر أشهر المعارض في المملكة السعودية للبيع السيارات المستعملة بالتقسيط و أبرزهم مصرف الراجحي من أشهرهم وأيضاً يوجد مجموعة شركات التجارية وسوف يوجد أيضاً معارض تقسيط الوطنية وشركات تقسيط اليسر.

ما هي الشروط التي تضعها شركات التقسيط للسيارات المستعملة

أولاً أنظمة تقسيط السيارات المستعملة يوجد بعض الشروط التي تتم وضعها شركات تقسيط السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية تقديم التسهيلات الكثير عند الدفع حيث حدد دفع 20% من مقدم سعر السيارة الأصلي وقامت أيضاً الشركة يمكنك امتلاك السيارة المستعملة بأنظمة عقود التمويلات الاستهلاكية وتسمح للعميل أيضاً امتداد فترة التقسيط لا تقل عن حوالى 48 شهر وأيضاً لا تسمح الشركة في إتباع أنظمة التأمينات الشاملة على السيارة المشتراه.

تانياً كيفية تقسيط سيارات اوبر في السعودية وشروط التقسيط واهمها أنها تتبع عقود الإيجار المنتهية بالتمليك وذلك من أجل تقديم علي تقسيط السيارة ويمكنك القيام بدفع 20% من المبلغ الأساسية للسيارة بينما أيضاً تعمل على توفير التأمينات الكاملة على السيارة وأهم شيء يتميز بهذه الشركات لا تفرق بين أشخاص سعوديين أو غير ذلك فكلهما واحد ولابد أن لا يقل سن المتقدم الشراء عن 21سنة ولا بتجاوز 60سنة.

أهم الأوراق المطلوبة للحصول على تقسيط سيارات المستعملة

يجيب أن يتوافر صورة شخصية للمشتري وأيضاً أوراق مفردات المرتب التي يحصل عليه من جهة حكومية التي يعمل بيها يجيب أن يمتلاك رخصة قيادة وأيضاً الإعلان عن السعر الكلي للسيارة ولابد أيضاً معرفة الجهة المرغوب في شراء السيارة المستعملة منها تقوم بتحديد مكان المسكن وأيضاً مكان العمل.