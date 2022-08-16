نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر update efootball bes|| طريقة تحديث لعبى اي فوتبول بيس 22 بالتعليق العربي مميزات رائعة وجرافيك خيـال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث لعبة اي فوتبول بيس بالتعليق العربي، تعتبر لعبة اي فوتبول 22 من أكثر الألعاب التي تضيف إلى أوقاتنا المتعة حيث أن هناك فئة كبيرة جدا تعشق كرة القدم أو ما يسمونها بالساحرة المستديرة وقد تم تطوير اللعبة ونشرها من قبل أفضل شركات التطوير المسماه بكونامي اليابانية وقد ظهرت اللعبة في المرة الأولى في عام 1998 ميلادي ومنذ ذلك الحين ويتم تنزيل العديد من الإصدارات للعبة والتحديثات لنتعرف على طريقة تحديث اللعبة.

طريقة تحديث لعبة اي فوتبول بيس بالتعليق العربي

إذا كانت اللعبة موجودة على هاتفك فيمكنك أن تبدأ بإجراء آخر تحديث لها من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي: يجب ان تقوم في أول الأمر بتوصيل هاتفك بشبكة قوية خاصة بالإنترنت حتى يتم التحميل بسهولة، ومن خلال صندق البحث الموجود في المتجر قم بكتابة أسم لعبة أي فوتبول بيس 22، وستجد اللعبة بجانبها أيقونة تحتوي على كلمة تحديث، قم بالنقر عليه وانتظر حتى يكتمل التحديث إلى النهاية، ويمكنك أن تقوم بفتح اللعبة على الفور بعد أن تحمل التحديثات الجديدة.

مميزات efootball pes 2022

هناك بعض الأمور التي تميز لعبة اي فوتبول بيس عن غيرها من الألعاب من أبرزها أن اللعبة تحتوي على جرافيك متميز ورسومات ذات جودة مرتفعة، كما أن اللعبة تمكنك من اللعب بمفردك أو في جماعة لتقضي أفضل الأوقات مع أصدقائك، كما أنك لا تحتاج إلى إمكانية مرتفعه للهاتف حتى تتمكن من تشغيل اللعبة بل على العكس تعمل على هواتف من الفئة المتوسطة بدون حدوث أي مشكلات.

طريقة تحميل إي فوتبول بيس 22 للموبيل

قم بتوصيل هاتفك بشبكة واي فاي قوية أو عن طريق فتح بيانات الجوال، ثم توجه إلى متجر جوجل بلاي سواء كان أندرويد أو ايفون، انقر على شريط البحث ثم قم بكتابة اسم اللعبة وأبدأ البحث، ومنه ستجد اللعبة هي النتيجة الأولية التي ستظهر لك وانقر عليها لتجد زر تثبيت الذي ستجده جانب اللعبة، قم بفتحها ثم سجل عليها من خلال قيامك بكتابة الأسم وإدخال البريد الألكتروني وأختار الطريقة التي ترغب باللعب بها سواء كنت وحدك أو مع أصدقائك من خلال شبكة الأنترنت.