نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل بيس 2023 للاندرويد أقتراب إطلاق efootball 2023 mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث المنتظر والتاريخي للحصول على تحميل بيس 2023 للاندرويد. حيث كان غير متوقعا نزول هذا الإصدار الجديد من اللعبة في الوقت الحالي. لأن كونامي أطلقت الموسم الحالي من اللعبة 2022 في وقت قريب تحديدا يوم 2 يونيو 2022. أي منذ شهرين وعشرة أيام قد مضت على الإصدار الجديد منها. وتعجب البعض من خبر كونامي بأن تحميل efootball 2023 mobile سيكون متاحا قريبا جدا. واليوم من خلال الفقرات المقبلة سوف نستعرض أسهل طريقة تحميل Pes 2023 للاندرويد وموعد إطلاق اللعبة باليوم والساعة من كونامي فتابعوا معي السطور المقبلة.

طريقة تحميل بيس 2023 للاندرويد

تحميل إي فوتبول 2023 موبايل لا يختلف عن أي إصدار قد مضي وتم تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد. حيث هناك طريقتين للتحميل والطريقة الأولى كالتالي.

يمكن الدخول على متصفح جوجل كروم والبحث عن شركة konami.

بعد الدخول على موقع كونامي يجب البحث عن efootball 2023 mobile للاندرويد .

. نتائج الظهور سوف تظهر جميع أنظمة الهواتف ويجب خيار نظام أندرويد.

سيتم تحويل الزائر إلى تطبيق جوجل بلاي مباشرة لتحميل اللعبة ويتم الضغط على زر التثبيت للحصول على اللعبة في خلال دقائق.

كيفية تحميل efootball 2023 mobile من جوجل بلاي

هناك طريقة أخري للحصول على تحميل بيس 2023 للاندرويد وهي من خلال الهاتف مباشرة بدون الدخول على أي من المتصفحات المتاحة داخل الهاتف.

يجب أولا اتصال الهاتف بشبكة الأنترنت.

كما يمكن أن يتم الدخول على متجر جوجل بلاي.

ثم يجب البحث عن تحميل Pes 2023 للاندرويد .

. بعد ظهور نتائج البحث يتم الدخول على النتيجة الأولى والتي تندرج تحت قائمة شركة كونامي اليابانية.

ثم يتم الضغط على علامة التثبيت ليتم تنزيل إي فوتبول 2023 موبايل في خلال دقائق ليست كثيرة.

موعد نزول تحميل Pes 2023 للاندرويد

في البداية يجب أن ننوه بأن تحديثات كونامي للهواتف دائما ما يتم إطلاقها يوم الخميس ويوم الاثنين حيث يوم الاثنين هناك تحديثات جزئية ويوم الخميس تحديثات كلية. لذلك وبعد الإطلاع على إشعار كونامي الذي أصدرته على الموسم الثاني والحالي من اللعبة الحالية 2022. ويفيد بأن تحميل بيس 2023 للاندرويد والأنظمة الأخري مثل بلاي ستيشن والكمبيوتر. سيكون في أخر الشهر الحالي أي أخر يوم خميس من الشهر الحالي وهو يوم 25 أغسطس 2022 الحالي. وهذه ستكون أول مرة يتم إصدار جديد من اللعبة في أغسطس بدلا من أكتوبر من كل عام. كما ستكون أول مرة أيضا يتم تحميل efootball 2023 mobile قبل نزول فيفا 2023 رسميا كعادة كل عام. أما بالنسبة لتوقيت نزول التحديث سيكون في حوالي من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة صباحا كحد أقصى.

والآن عزيزي المستخدم لقد أستعرضنا لك كيفية الحصول على تحميل بيس 2023 للاندرويد وموعد نزول بيس 2023 موبايل رسميا على الهواتف المحمولة. نتمنى أن تكون المقالة بها عدد كافي عن معلومات اللعبة الجديدة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.