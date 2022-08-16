نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات أيفون 14 برو ماكس المتوقعة إليكم السعر وموعد نزوله في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات أيفون 14 برو ماكس المتوقعة من السعر وموعد نزوله ينتظره الكثير من الملايين من العرب من محبي هواتف بل في جميع البلدان العربية حيث يتميز بعدده مميزات ويعتبر من نوعية الهواتف الذكية والتي تعد من افضل الهواتف الذكية العالمية أن لم تكن على راس قائمة الأفضل دائما شركة أبل من الشركات المتجددة بين الفترة والأخري تقوم بإصدار متجدد من أجهزة الايفون المتميزة التي لها عشاقها من الجماهير وتحظى بنسبة كبيرة في تحقق نسبة مبيعات أكبر في الأسواق العالمية والعربية.

مواصفات أيفون 14 برو ماكس الجديد

على الرغم أن جميع هواتف الايفون تشبه بعضها البعض ألا أن الشركة تحاول على قدر المستطاع إضافة ميزة جديدة على الأقل لكل أصدار وذلك حتى تحفز الناس على شراء الهاتف من خلال نقاط الأتية نعرض لكم اهم صفاته ومميزات الإصدار الجديد من أيفون برو ماكس 14.

يأتي أيفون 14 برو ميكس بحجم ذاكره للعلامات يصل إلى 6 جيجا بايت.

تعمل البطارية الخاصة به وساعتها تصل إلى حوالي 687 مللي أمبير لكل ساعة.

قابل للعمل سواء بشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس.

يتميز الهاتف بحجم ذاكرة داخلية كبير للغاية حيث يوجد أحجام متنوعة تبدأ من 128 وبعد ذلك 256 و512 جيجا بايت.

يتميز نظام أيفون 14 برو ماكس بنظام فريد ومميز للغاية وهو نظام أي أو أس v.

أيضا من اهم مزايا الهاتف هناك شاشة QHD وكذلك يوجد شاشة ملونة QLED وكثافة كل منهما تبلغ حوالي 460 بيكسل لكل بوصة.

أما بالنسبة لكاميرات أيفون 14 برو ماكس يحتوي على كاميرا خلفية تعمل بطاقة تصل إلى 13 ميجا بيكسل والمميز بشان الكاميرا أيضا هو أنها تحتوي على فتحة 6 و204 أمبير.

مزود الهاتف بخاصية البلوتوث وكذلك الواي فاي يعمل الهاتف بدقة عليه في الشاشة حيث اتصل الدقة إلى 1248 في 2778 بيكسل.

البطارية تعمل بقوة 20 وات.

يحتوي على مساحة للذاكرة العشوائية تصل إلى حوالي 6 جيجا بايت وهذا رقم مميز.

مصمم ليكون مقاوم لكل من الماء والأتربة.

يوجد في الهاتف مستشعر بصمة حيث يوجد أصابع مدمج مع الشاشة.

كما يتميز الهاتف بأنه يدعم خاصية الشحن السريع للبطارية.

يتوفر هذا الإصدار اربع ألوان مختلفة ويجدر معرفة أن الإمكانيات يمكن أن تختلف من أصدار إلى اخر في بعض المواصفات.

ألوان هاتف أيفون 14 برو ماكس المتوفرة

يتوفر من أيفون 14 برو ماكس في كل الإصدارات عدة ألوان وذلك حتى يتناسب هذا الهاتف مع جميع الأذواق العامة إليكم أهم الألوان المتوفرة من هذا الهاتف وهي اربع ألوان كما يلي:

اللون الأبيض.

اللون الخوخى.

اللون الأخضر.

اللون الأسود.

موعد نزول أيفون 14 برو ماكس في السعودية

موعد أطلاق هاتف أيفون 14 في السعودية يعد محور حديث الكثير من الشباب هذا الوقت وذلك لان هواتف أيفون تعتبر محور اهتمام العديد من السعودية إليكم موعد عرض أيفون 14 برو ماكس في السعودية:

حتى وقتنا هذا لم يحدد موعد رسمي من قبل الأشخاص القائمين على شركة أبل الأمريكية ولكن بناءا على بعض التسريبات التي ظهرت من داخل الشركة الأم نفسها تبين انه من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد أطلاق وإصدار الهاتف في منتصف الشهر القادم أي عند حلول نصف شهر سبتمبر 2022 ويعد هذا الأمر أكيد نوعا ما وذلك لان هذا هو نفس الموعد الذي صدر فيه الإصدار الأخير من هاتف الايفون العام الماضي.