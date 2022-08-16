نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل Efootball 22 تحديث الشهر pes 22 مع التعليق العربي للموبيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة Efootball 22 تحميل لعبة إي فوتبول بيس 22 الأشهر في العالم في محاكاة كرة القدم الرياضة ذات الشعبية الكبيرة في العالم أجمع خاصة وطننا العربي وأمريكا الجنوبية وأوروبا وتعمل الشركة المطورة كونامي اليابانية علي إصدار التحديثات بشكل دوري حيث يتم إضافة اللاعبين الجدد للفرق بعد سوق الأنتقالات وتحديث الطاقات الخاصة باللاعبين فتجد في التحديث الجديد 1.14 إنتقال نونيز من بورتو البرتغالي إلي ليفربول الإنجليزي وإنتقال مهاجم بروسيا دورتمند هالاند إلي مانشستر سيتي وتواجد ساديو ماني ضمن قائمة بايرن ميونيخ الألماني ونتعرف الأن علي أهم مميزات إي فوتبول 2022 وطريق تحميل pes 22 علي الموبيل بكل سهولة. مميزات لعبة أي فوتبول بيس 22 بداية جرافيك اللعبة جد عالي مما يوفر لك شعورا كانك في مباراة كرة قدم حقيقية وهذا يظهر في التفاصيل الدقيقة , على سبيل المثال شكل اللاعبين وعشب الملعب وغيرها وهذا من ابرز المميزات .

اللعبة تدعم العديد من الانظمة , بما في ذلك نظام الاندرويد , الويندوز , واجهزة الايفون و البلايستيشن .

لوحة تحكم اللعبة جد بسيطة وغير معقدة كما في اغلب العاب الكرة الاخرى .

اللعبة مجانية بشكل كامل و ليس عليك دفع اي اموال لاجل تحميلها.

الموسيقى التصويرية المرافقة جد واقعية و تتغير مع تغير احدات المباراة ايضا , وهذا شيء رائع بالفعل .

امكانية اختيار الملعب , و ايضا تواجد العديد من الفرق كما تتواجد في ارض الواقع.

تتوفر بالعديد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية الفصحى كما انها تدعم التعليق على المباريات بالعربية وهذا شيء رائع لا نجده في اغلب العاب الكرة الاخرى.

اللعبة توفر امكانية اختيار الموسيقى التصويرية المرافقة للمباريات وهذا لم يكن بامكان اللاعب فعله في النسخ السابقة. طريقة تنزيل Efootball 22 للموبيل تحديث 1.14 تأكد من إتصال الموبيل بشبكة الأنترنت حيث تقوم بفتح الواي واي والدخول عبر أحدي الشبكات المتاحة.

ثم اللوج إلي متجر تطبيقات الهاتف وكتابة Efootball 22 في خانة البحث.

إذا كانت اللعبة مثبتة بالفعل ستجد ظهور إيقونة تحديث اللعبة لتتمتع بالمميزات الجديدة.

في حالة عدم تحميل اللعبة من قبل ستلاحظ وجود أيقونة تثبيت تضغط عليها لتبداء تحمل اللعبة علي جهازك.

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