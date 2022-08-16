نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي في العراق من الموقع الرسمي بطريقة شرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي في العراق يحاول الكثير من المواطنين العراقيين التعرف عليها لكي يستطيعوا القيام بالخطوات اللازمة والحصول على الشدات بالكمية المطلوبة، تُعرف هذه الشدات في العراق باسم uc وهي عبارة عن العملة الحقيقية الخاصة بلعبة ببجي موبايل والتي يطلبها المستخدمون باستمرار عند حلول كل موسم جديد والموسم الحالي المعروف باسم الرويال باس والذي يعتبر أجدد المواسم التي تم إصدارها خلال عام 2022 والذي يسعى للوصول إليه كل لاعب.

شحن شدات ببجي في العراق

يحتاج كل لاعب للوصول إلى أكثر موقع مضمون ومعتمد لكي يتمكن من شحن شدات ببجي في العراق بشكل سليم ويعتبر موقع midasbuy هو الموقع الذي تتوافر فيه كل المواصفات المطلوبة، حيث يعد من المواقع المتصدرة في تقديم هذه الخدمة لكل الدول في كل أنحاء العالم.

طريقة شحن شدات ببجي في العراق

يمكن لجميع المواطنين العراقيين ممن يستخدمون اللعبة شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد وبواسطة الايدي ID بشكل مباشر وذلك من خلال الآتي:

زيارة الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل وهو www.midasbuy.compubguciraq الموقع المعتمد لشركة ببجي.

وهو www.midasbuy.compubguciraq الموقع المعتمد لشركة ببجي. ثم ينبثق أمام اللاعب الصفحة الرئيسية والتي تحتوي على مجموعة من العروض الخاصة بكمية الشدات المتوفرة للعبة ببجي موبايل.

لابد من قيام اللاعب بكتابة الايدي الموجود في الحساب المستخدم في اللعبة ومن ثم النقر على الخانة الخاصة بكلمة “حسنًا”

يجب على اللاعب كتابة الرقم الذي يحتاجه من الشدات والذي يرغب في شرائه.

بعد تحديد عدد الشدات تأتي خطوة الدفع والتي يصبح اللاعب فيها بحاجة إلى أن يؤشر على كلمة “ادفع الآن”.

حيث ينتج من الضغط عليها ظهور الصفحة الخاصة بالشروط والأحكام للموافقة على كل الشروط المقررة أمامه.

بعد الانتهاء من الخطوة السابقة سوف تنبثق صفحة أخرى تريد من اللاعب أن يكتب الشبكة التابع لها وهنا يجب على اللاعب كتابة رقم الموبايل العائد له ثم النقر على “ok”.

سيرسل الموقع للاعب رسالة يوجد بها أربعة أرقام وهو رقم التأكيد.

ثم يطلب الموقع من اللاعب أن يعيد كتابة الأربعة أرقام المرسلة إليه في الخانات الخاصة بها ثم الضغط على “ok”.

بعد ذلك يتم الضغط على ok يقوم الموقع بإرسال الشدات للاعب على حسابه المستخدم في اللعبة.

شحن شدات ببجي باستخدام رصيد أسيا

تعتبر هذه الطريقة من أفضل طرق الشحن المستخدمة في العراق وضواحيها، حيث يتم شحن شدات ببجي عن طريق الموقع المعتمد midasbuy ودفع مقابل الشحن بواسطة الرصيد الموجود في هاتف اللاعب، وكل هذا يتم بسهولة عن طريق الدخول إلى موقع ميداس باي، وتسجيل رقم الايدي وتنفيذ باقي التعليمات الموجودة على الموقع