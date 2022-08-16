نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو برو ماكس iphone Pro Max المتوقعة في أمريكا والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قالت الشركة المطورة لهاتف ايفون 14 برو أن هذا الهاتف مختلف عن الهواتف الأخرى التي تم تطويرها من قبل الشركة، حيث يتمتع هذا الهاتف بالعديد من المميزات الغير موجودة في أي هاتف أخر، حيث تقدم الشركة للعميل كافة الإمكانيات الحديثة لكي يجد العميل سهولة استعمال واجهة الهاتف، وقد حددت الشركة موعد إصدار هذا الهاتف في الأسواق والأسعار في كافة أنحاء العالم العربي. مميزات جهاز ايفون 14 برو أوضحت الشركة المطورة للهاتف بعض المميزات الموجودة فيه مثل تم تصنيع الهاتف من الزجاج مع الألومنيوم.

يبلغ حجم الهاتف 2 تيرابايت و8 ميجا بايت.

يوفر كافة شبكات الاتصال من الجيل الأول إلى الخامس.

جودة التصوير تصل إلى 8k.

كاميرا لتصوير المساحات الكبيرة.

تقنية واجهة الهاتف من النوع Qhd.

يصل حجم شاشة الهاتف إلى 6.72 بوصة.

يوفر تقنية البلوتوث.

سعة التخزين الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت.

عدم وجود حواف جانبية للهاتف.

يصل وزن الهاتف حوالي 226 جرام.

وجود سماعات ستريو.

يعمل بنظام تشغيل ios 16.

وجود طبقة حماية من السيراميك على شاشة الهاتف لتجنب حدوث أي خدوش.

يبلغ بعد الهاتف 148.7 × 71.5 × 7.7 ملم (5.78 × 2.81 × 0.30 بوصة.

ألوان الهلتف الجديدة أزرق وفضى وجرافيت وذهبي. ثمن هاتف ايفون 14 برو تكلفة ثمن هاتف ايفون 14 برو في أمريكا حوالي 1250 دولار أمريكي.

ومن المحتمل أن يكون سعره في أمريكا حوالي 1100 دولار.

بينما يبلغ سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 4125 ريال سعودي.

ويصل سعره في العراق إلى 1605795 دينار.

يبلغ ثمنه في مصر حوالي 17.300 جنيه.

أما ثمنه في الهند حوالي 81930 روبية. موعد نزول ايفون 14 برو في الأسواق من المحتمل أن تعلن شركة أبل الأمريكية موعد إصدار ايفون 14 برو في الأسواق يوم 14/9/2022.

حيث أكدت الشركة أنه تم تطوير هذا الهاتف ليواكب العصر الحالي.

تم توفير كافة الخدمات للتي يحتاجها العميل.

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