انت الان تتابع خبر طريقة جديدة لعمل حساب تيليجرام بدون رقم هاتف للايفون والاندرويد وتفعيل الحساب بالصور والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- طريقة عمل حساب تلغرام بدون رقم جوال للايفون والاندرويد

وبما أن تطبيق التلغرام اصبح منافسا للواتس اب بطريقة غير معقولة خاصة في الفترة الأخيرة، انتقل الكثير من المستخدمين لاستخدام هذا التطبيق لأنه يعتبر من تطبيقات التراسل الفوري المهمة، لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة لعمل حساب على telegram بدون رقم جوال فهذا المقال موجه لك بالتحديد؛ تابع الشرح.

طريقة عمل حساب تيليجرام بدون رقم جوال

حتى تتمكن من اتمام عملية تسجيل دخول تيليجرام بدون رقم يجب ان تتبع واحدة من الطرق التالية التي سوف اشرحها لك، لأن هناك طريقتين من اجل فعل ذلك وهما:

عمل حساب تلقرام بدون رقم عن طريق خدمة جوجل فويس Google Voice. انشاء حساب على تلجرام بدون رقم اتصال عن طريق الاستعانة بموقع إلكتروني يوفر لك هذه الخدمة.

هل يمكن فتح حساب تيليجرام بدون رقم هاتف

نعم يمكن فتح حساب تيليجرام بسهولة بدون الحاجة الى رقم هاتف من البلد تسكنه، حيث يمكنك الحصول على رقم هاتف وهمي واستخدامه عندما تريد انشاء حساب على تطبيق التلغرام، وذلك حسب الطرق التي سوف اشرحها لك بعد قليل.

تسجيل دخول تلغرام بدون رقم باستخدام جوجل فويس (Google Voice)

هذه الطريقة تعتمد على استخدام رقم جوال امريكي عن طريق استخدام برنامج جوجل فويس حيث ان كل ما عليك هو تطبيق الخطوات التالية حتى تتمكن من استخدام telegram بدون الحاجة الى رقم هاتفك الشخصي:

قم بتحميل برنامج VPN جيد على هاتفك، وقم بتغيير البلد الخاص بك ليكون (الولايات المتحدة الأمريكية)، وهذه الخطوة مهمة جدا لأن خدمة جوجل فويس غير متوفرة في الدول العربية

اذهب إلى خدمة Google Voice وقم بإنشاء حساب خاص بك عن طريق استخدام حسابك على Gmail، أو يمكنك تحميل برنامج جوجل فويس للأندرويد، أو يمكنك تنزيله للايفون إذا اردت.

بعد تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب قم بالضغط على خيار الحصول على الرقم المجاني.

قم بتنزيل برنامج تلغرام على هاتف الايفون أو الأندرويد، ثم قم بإضافة ذلك الرقم الذي حصلت عليه في خطوات عمل حساب تيليجرام.

انتظر لحين وصول كود تفعيل التيليجرام.

تفعيل التيليجرام عن طريق رقم امريكي

ارجع مرة أخرى إلى خدمة Google Voice لتحصل على الكود أو رمز تفعيل تيليجرام، كما هو الحال عندما تستقبل رمز التفعيل على هاتفك في الوضع الطبيعي.

الأن بعد التأكيد يمكنك إكمال خطوات تسجيل حساب في تيليقرام.

أخيرا طبق جميع الخطوات المطلوبة لعمل حساب على التلقرام مثل ادخال تاريخ الميلاد وبيناتك الشخصية..الخ ثم قم باستخدام تطبيق التلقرام بشكل طبيعي.

تفعيل حساب تلغرام

الاشتراك في حساب Telegram بدون رقم هاتف عن طريق موقع SMS Receive

قم بتحميل تطبيق تلغرام على هاتفك عن طريق روابط التحميل التي ذكرتها لك في البداية.

اكمل عملية تسجيل الدخول وانشاء حساب بشكل طبيعي حتى تصل الى خيار ادخال رقم الهاتف.

من بين الخيارات سيطلب منك إدخال رقم هاتفك.

هنا سوف تحتاج الى رقم هاتف مختلف إذا كنت لا تريد استخدام رقمك الأصلي، حيث يمكنك الحصول على ذلك الرقم عن طريق الذهاب الى موقع SMS Receive Free.

اختر البلد الذي تريد الحصول على رقم وهمي منه كما تلاحظ في الصورة التالية.

طريقة الحصول على رقم دولي للتلغرام

سوف تظهر لك مجموعة من الأرقام المتوفرة في تلك البلد.

قم باختيار الرقم الذي يناسبك، كما تلاحظ في الصورة.

طريقة الحصول على رقم امريكي

ومن ثم أكمل الخطوات المتبقية من عمل حساب تلغرام، ثم ادخل نفس الرقم الذي قمت باستخدامه من الموقع.

اضغط على الرقم الذي قمت بنسخه، ليتم تحويلك الى صفحة تحتوي على مجموعة من الرسائل التي تم ارسالها للرقم من الأشخاص الذين قاموا باستخدام هذا الرقم.

ابحث عن الرسالة الواردة من تطبيق التلجرام والتي سوف تكون في اعلى القائمة.

ادخل كود التفعيل الى التطبيق وابدأ في استخدام التلقرام.

ملاحظة مهمة عند تفعيل حساب تلغرام بدون رقم

من باب الأمانة ولأننا عودناكم على تقديم كل المعلومات الصحيحة والخالية من الفيروسات أو مصادر الضرر على المستخدم، لا انصحك باستخدام الأرقام الوهمية (الطريقة الثانية) عند إنشاء وعمل حساب تيليجرام دون رقم هاتف نهائيا، وذلك لأنه لا توجد أي طريقة تضمن لك ان هذا الرقم لم يتم استخدامه من أشخاص غيرك، كما أنك سوف تحتاج إلى هذا الرقم في حال محاولة استرداد حسابك على التليجرام.

ناهيك عن المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها في حال استخدمت رقم وهمي لإنشاء حساب في تيلجرام، فلهذا ننصحك بأن تستخدم رقم هاتف متوفر محلياً في البلد الذي تسكن فيه وقد قمت بتقديم الطريقة الثانية حتى اوضح لك هذه النصيحة المهمة.