نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لايف عالم الحيوان” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بعد التحديث 2022.. قناة National Geographic Abu Dhabi لمشاهدة البرامج والأفلام الوثائقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة “عالم الحيوان” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بعد التحديث 2022.. قناة National Geographic Abu Dhabi لمشاهدة البرامج والأفلام الوثائقية، تزداد عمليات البحث للتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بعد التحديث الأخير، حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات الشهيرة التي تحقق نجاح كبير وتحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين في مختلف الدول العربية لما تقدمه من محتوى مميز على مدار اليوم بدون توقف، وبعد الإعلان عن تحديث تردد القناة نستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات بعد التحديث 2022.
تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2022
تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي واحدة من القنوات الرئيسية والموجودة على رأس قائمة القنوات الشهيرة في الوطن العربي التي تحقق نجاح كبير منذ انطلاقها، والتي تقوم بتسليط الضوء على الكثير من البرامج والأفلام الوثائقية الهامة التي تتناول معلومات هامة عن النبات والحيوانات وأشهر الأماكن في العالم وغيرها من المعلومات التي تقدمها على مدار اليوم بدون انقطاع، لتحظى بنجاح كبير ونسب مشاهدة تقدر بالملايين لما تقوم بعرضه بشكلٍ مستمر، وقد شهدت الساعات الماضية الإعلان عن تحديث التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات.
تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد 2022
يهتم قطاع كبير من المشاهدين في مختلف الدول حول العالم بمتابعة المحتوى المميز التي تقدمه قناة ناشيونال جيوغرافيك العربية التي تقدم معلومات وبرامج هامة بدون تشفير على الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تقوم بتقديم البث الفضائي الخاص بها بدون توقف على القمر نايل سات من خلال التردد التالي.
- التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي: نايل سات هو تردد : 11411.
- من خلال اختيار الاستقطاب: أفقي H.
- عن طريق ادخال معدل الترميز: 30000
- من خلال تحديد معدل التصحيح: 3/4.
- من خلال اختيار الجودة: HD.
|القمر الصناعي
|نايل سات NileSat
|تردد القناة
|11411
|الاستقطاب
|أفقي ويرمز له ب H
|معدل الترميز
|30000
|معامل التصحيح
|3/4
|جودة القناة
|HD
|ساعات البث
|24 ساعة
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على عرب سات 2022
كما يمكن ان يتم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات لمتابعة أهم البرامج المميزة وسرد أهم المعلومات المميزة من خلال التردد الجديد التالي على عرب سات.
- تردد القناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي عرب سات هو 11804
- من خلال اختيار الاستقطاب: أفقي H.
- من خلال تحديد معدل الترميز: 27500.
- من خلال اختيار التصويب الخاص بالقناة 3/4 أو Auto
|القمر الصناعي
|عربسات
|الاستقطاب
|أفقي ويرمز له ب H
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4 أو Auto
|جودة البث
|HD
|ساعات البث
|24 ساعة
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