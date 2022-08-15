نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف المشاهير مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس المتوقعة في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص ينتظرون ايفون 14 برو ماكس، فهو يعتبر من أحدث الهواتف الذكية التي سوف تتوفر في الفترة القادمة، وتعرف شركة أبل بتميزها في تصميم الهواتف من ناحية المظهر والمميزات والامكانيات، والآن جميع الأشخاص يتساءلون عن العديد من المعلومات التي تخص هذا الجهاز مثل السعر المتداول والمميزات والعيوب والامكانيات التي يحتوي عليها، وفي هذا التطبيق سوف نتحدث عن جميع المعلومات التي تخص هذا الهاتف بالتفاصيل.

أهم المعلومات التي تخص ايفون 14 برو ماكس

هناك الكثير من الخصائص والإمكانيات التي يحتوي عليها هذا التطبيق سوف نتحدث عنها بشكل مفصل من خلال هذه الفقرة :

يحتوي هذا الهاتف على معالج سداسي النواة بالإضافة إلى معالج آخر خماسي النواة وذلك مخصص للرسوميات.

يحتوي أيضًا على مساحة تخزين كبيرة للغاية والتي تتراوح من 256 GB إلى 2 TB .

يحتوي أيضًا ايفون 14 برو ماكس على 6 كاميرات في الهاتف والتي يتم توزيعها كالآتي، يأتي إثنان منهم في الإمام وأربعة في الخلف.

أيضًا هذا الهاتف الجديد لشركة أبل يتميز بأنه مقاوم للماء والاتربة.

يحتوي على خاصية جديدة وهي الدفع الإلكتروني وذلك من خلال الفيزا أو الماستركارد.

أسعار ايفون 14 برو ماكس المتوقعة

الكثير من الأشخاص يتساءلون عن الأسعار الخاصة بهذا الهاتف الجديد التي سوف يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة من خلال شركة أبل :