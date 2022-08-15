سعر ومواصفات iPhone 14 pro max ايفون 14 في العديد من الدول العربية

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عمر شويل - جدة أشارت العديد من الأخبار تفيد بالإصدار الجديد للهاتف من شركة أبل، وذلك جاء عبر توقعات بعض المجلات الكبرى حول أن شركة أبل تخطط للإعلان حول إصدار جديد من سلسلة الأيفون وهو هاتف iPhone 14 pro max، وذلك بسبب اقتراب شهر سبتمبر الذي اعتادت الشركة كل عام أن تقوم بإصدار هاتف جديد، لذا جئنا لكم ببعض الأخبار المسربة حول هاتف iPhone 14 pro max.

مميزات الهاتف ذو الإصدار الحديث

يوجد لهاتف iPhone 14 pro max مميزات كثيرة تجذبك للقيام بعملية الشراء، ولكن الهاتف أيضا له عيوب، ولكن ليست بالكبيرة، أي يمكن أن تتخطاها بسهولة، وإليكم التفاصيل في النقاط التالية:

تأتي الشاشة بمقدار 6.7 بوصة وتصنف من الهواتف ذات الشاشة الكبيرة.

معدل التحديث الخاص بالشاشة يأتي 120 هرتز.

يأتي الهاتف مزود بثلاث كاميرات، والثلاث بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تقوم الكاميرا بدعم تصوير الفيديو ذو الجودة 4k.

والكاميرا الأمامية للهاتف تكون بدقة 12 ميجا بيكسل.

وجاءت ذاكرة الوصول العشوائية تساوي 6 جيجا بايت.

والمعالج الخاص به يكون بدقة 4 نانو متر.

البصمة تأتي مدمجة في شاشة القفل.

عيوب هاتف iPhone 14 pro ma

يمكنك أن تتخطى عيوب هاتف iPhone 14 pro max، حيث تعتبر تلك العيوب غير مؤثرة إطلاقا في جودة الهاتف، لذلك علينا أن نقدم لكم العيوب، وانتم من تقوموا بالحكم حول مدى ضخامة العيوب:

حيث أنه من المعروف أنه تختلف العيوب الخاصة بفئات الايفون، وذلك عن طريق التالي، حيث يقال إن هاتف iPhone 14 سيأتي غير مزود بالبصمة على عكس هاتف iPhone 14 pro max.

كما أنه لا يوجد في الهاتف فتحة خاصة بالكارت للذاكرة الداخلية، يمكنك تخطى هذا العيب، حيث تصل الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف نحو 1 تيرابايت.

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من المعروف أن هواتف شركة أبل غالية الثمن حيث أنها تتميز بتقنية عالية فيصل سعر هاتف ١٤ بروم ماكس