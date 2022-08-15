نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iPhone 14 Pro Max توقعات سعر في السعودية والإمارات ومواصفات أيفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن هذا الهاتف قد أصبح حديث العصر فنجد أنه يوجد به الكثير من الإمكانيات الحديثة وسوف يتم نزوله خلال الشهر القادم بأكثر من لون إلى جميع الأسواق وسوف نوضح أهم المميزات الخاصة به من خلال هذا المقال.

مميزات هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

يحمل هذا الهاتف أروع التقنيات الإلكترونية المميزة التي من اغلي الهواتف التي سوف يتم طرحها خلال الشهر القادم وسوف نوضح تلك المميزات من خلال النقاط التالية:

الشاشة: نجد أن الشاشة تتميز بمساحتها الشاسعة فهي تبلغ حوالي ٦,٦٢ بوصة وتصنع الشاشة من زجاج مقاوم للخدش فهو ضد الصدمات.

البطارية: سعة البطارية لا تناسب إمكانيات الهاتف المطورة فهي صغيرة للغاية وتنفذ بشكل سريع فتبلغ ساعتها حوالي ٣٤٢٠ أمبير فقط.

الكاميرا: يكون تعامل الكاميرا بشكل جيد حيث نجد تلتقط صور جذابة ورائعة وهي كاميرا رباعية تبلغ الواحدة منهم ١٢ بيكسل.

السرعة: يكون الهاتف سريع جدا فيوجد به معال ثماني النواة.

الصوت: يتميز الهاتف بصوته النقي إلى جانب ارتفاع درجة الصوت.

النغمات: يحتوي على كثير من النغمات المميزة مع الاهتزاز.

سعر هاتف آيفون ١٤برو ماكس

نجد أن هذا الهاتف من الهواتف الذكية وبحث الكثير عن سعرها وسوف نوضحه لكم من خلال النقاط التالية:

يتراوح سعره بالدولار الأمريكي حوالي ١٤٣٠ دولار.

عندما يتم نزوله في مصر سوف يباع بسعر ٣٩ ألف جنيه مصري.

سعر الهاتف في السعودية حوالي ٥٥٩٠ ريال سعودي.

سعر الهاتف في الأمارات حوالي ٥٥٩٠ درهم.

عيوب الهاتف أيفون ١٤ برو ماكس