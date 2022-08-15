نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول آيفون في عام 2022″ موعد مؤتمر أبل للإعلان عن تفاصيل ايفون 14 ماكس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل شركة آبل الرسمية عن المؤتمر الأول لعام 2022 عبر الموقع الرسمي، حيث من المتوقع أن تطرح شركة آبل هواتف آيفون جديدة، كما حددت شركة آبل موعد مؤتمر أبل للإعلان عن تفاصيل ايفون 14 ماكس 2022 في نهاية شهر سبتمبر، والإعلان عن التطبيقات الجديدة، كما أن المؤتمر يبث من خلال الموقع الرسمي لشركة آبل، او من خلال تطبيق Apple TV app سنتناول الموضوع بأريحية من مقالنا هذا تابعونا. موعد مؤتمر أبل للإعلان عن تفاصيل ايفون 14 ماكس 2022 أعلنت شركة آبل عن موعد مؤتمر آبل للإعلان عن تفاصيل الآيفون 14 ماكس 2022 وذلك في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022 وفقًا لتقرير سابق لوكالة بلومبرج، حيث تبين الآتي: ● أن الشركة تستهدف خلال حدثها الافتراضي الإعلان عن هاتف iphone SE 3 الجديد، ونسخة جديدة من الجهاز اللوحي وهي ipad Air 5 بالإضافة إلى أحدث إصدار من نظام تشغيل أجهزة الآيفون.

● كما توقعت وكالة بلومبرج على حسب مصادرها أن الحدث يكون من بداية العام استثنائي، حيث يكون مثل ما سبق من الأحداث التي نظمتها الشركة الأمريكية، وذلك نتيجة متحور كورونا، وهو ما اكده إعلان شركة آبل.

● كما أوضحت التسريبات أن قرار شركة آبل يستند إلى ركود بسوق الهواتف المحمولة العالمية، وتراجع في طلب المستخدمين عليها، لذلك ترفع السعر بعد الطرازات الجديدة، وتأتي زيادة في الأسعار أيضًا. أول آيفون في عام 2022 كشف توقعات الخبراء عن جوانب جديدة متعلقة بمواصفات هاتف آيفون iphone SE الجديد، وهي كالتالي: ● متوقع أن هاتف الآيفون الجديد يجذب أكثر من مليار مستخدم لأنظمة الأندرويد.

● كما ان استخدام أجهزة آبل يكشف تقرير عنها من مصدر موقع ابل دبليو دي عن أن الهاتف لن يدعم أحدث تقنيات MagSafe شاحن لاسلكي ممغنط الشهير من آبل، حيث يتوقع انه يدعم هاتف آيفون سي iphone SE الجديد الشحن اللاسلكي Qi.

● حيث أن التقرير أشار أن شركة آبل قد بدأت بالفعل بإنتاج هاتف ايفون سي iphone SE 3، والجهاز اللوحي ipad Air الجديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول آيفون في عام 2022″ موعد مؤتمر أبل للإعلان عن تفاصيل ايفون 14 ماكس 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.