نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung Z flip 4 جيل جديد من هواتف سامسونج | أهم مميزات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Samsung Z flip 4 الهاتف الثاني من شركة سامسونج والذي يتبع فئة الهواتف القابلة للطي الخاصة بالشركة لهذا العام 2022. حيث منذ أيام أعلنت الشركة عن إطلاق الجيل الجديد من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـZ Flip من الهواتف القابلة للطي. فقدمت الشركة هاتف Samsung Z flip 4 الجديد ، والذي يقدم العديد من المواصفات والمميزات الممتازة في شكل جديد عن الهواتف العادية. فالهاتف متوفر مع أحدث إصدار لمعالجات شركة كوالكوم وهو Snapdragon 8+ Gen 1 ، والموجود في هاتف سامسونج الجديد الآخر Samsung Z fold 4. معالج الهاتف أيضاً متوفر في مجموعة أخري من الهواتف الذكية من مختلف الشركات مثل : Xiaomi 12s ، Xiaomi 12s pro ، Xiaomi 12s ultra ، Oneplus 10T ، وأيضاً هاتف Asus Zenfone 9. كما أن الهاتف يأتي مع شاشة داخلية جديدة من سامسونج بمعدل تحديث 120 هيرتز وبجودة FHD+ وهي نفس الشاشة الداخلية الموجودة في نسخة الـZ Fold 4. أما عن بطارية الهاتف فليست الأفضل من سامسونج فتأتي مع سعة 3700 مللي أمبير مع سرعة شحن 25 وات فقط. وفيما يأتي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Samsung Z flip 4 الجديد من شركة سامسونج.

مواصفات هاتف Samsung Z flip 4 :

‌يأتي الهاتف مع وزن أقل من الـZ Fold ، فيتوفر بوزن يقدر بحوالي 187 جراماً.‌

، فيتوفر بوزن يقدر بحوالي جراماً.‌ يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

ظهر الهاتف كذلك يأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ ، للحماية ضد الكسر أو الخدش.‌

، للحماية ضد الكسر أو الخدش.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ لكن لا يتوفر الهاتف بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كما يتوفر الهاتف أيضاً بدعم الـArmor Aluminum الخاص بشركة سامسونج ، لتوفير الحماية للهاتف ضد الغبار أو الماء.‌

الخاص بشركة سامسونج ، لتوفير الحماية للهاتف ضد الغبار أو الماء.‌ يأتي الهاتف مع دعم مقاومة الماء بشهادة IPX8 ، ليتيح إمكانية وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

، ليتيح إمكانية وضع الهاتف تحت الماء علي عمق متر لمدة دقيقة فقط.‌ كذلك يأتي الهاتف مع شاشة داخلية من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X وبحجم 6.7 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2640 بكسل.‌

وبحجم إنش ، تتوفر بجودة مع دقة بكسل.‌ تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 426 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ أيضاً تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1200 شمعة ، وبالتالي توفر درجة إضاءة عالية حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، وبالتالي توفر درجة إضاءة عالية حتي في وجود أشعة الشمس.‌ بالإضافة إلي وجود دعم لخاصية الـHDR10+ ، والتي توفر تجربة وضوح أكبر لمحتويات الشاشة.‌

، والتي توفر تجربة وضوح أكبر لمحتويات الشاشة.‌ شاشة الهاتف أيضاً تأتي بدعم معدل التحديث الجديد والعالي حتي 120 هيرتز ، والتي. توفر تجربة أكثر سلاسة وسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، والتي. توفر تجربة أكثر سلاسة وسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ كما يتوفر الهاتف أيضاً مع شاشة خارجية عند طي الهاتف تأتي بحجم 1.9 إنش ومن نوع Super AMOLED ، تتوفر أيضاً مع دقة بكسلات تصل إلي 260×512 بكسل.‌

إنش ومن نوع ، تتوفر أيضاً مع دقة بكسلات تصل إلي بكسل.‌ وبالنسبة للحماية فشاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ ، وبالتالي توفير الحماية للهاتف ضد الكسر أو الخدش.

الأداء :

‌يتوفر الهاتف مع دعم واجهة مستخدم سامسونج الجديدة والمميزة One UI 4.1.1 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Android 12 من شركة Google.‌

، والتي تأتي مع نظام تشغيل من شركة أما عن معالج الهاتف فيأتي من شركة كوالكوم ويتوفر من نوع Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 .

. ويأتي أيضاً مع دقة تصنيع 4 نانو متر لتوفير طاقة الهاتف.‌

يعمل المعالج أيضاً بثمانية أنوية ، تأتي الأولي والأساسية من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، تتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.75 جيجا هيرتز.‌

، تتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، مع تردد أقل يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الهاتف متوفر مع وحدة معالجة رسوميات GPU من شركة كوالكوم ، تتوفر بمعالج من نوع Adreno 730 .‌

من شركة كوالكوم ، تتوفر بمعالج من نوع .‌ متوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع 8 جيجا رام ، جيجا مع 8 جيجا رام ، أو جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌ ذاكرة التخزين الداخلية المتوفرة بالهاتف تأتي أيضاً من النوع السريع UFS 3.1 ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات.

كاميرا هاتف Samsung Z flip 4 :

‌يحتوي الهاتف علي كاميرا سيلفي أمامية بدقة 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية: الأساسية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تأتي أيضاً بدعم خاصية الـDual Pixel PDAF مع المثبت البصري OIS.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تأتي أيضاً بدعم خاصية مع المثبت البصري الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم تلك في التصوير الواسع Ultra wide بزاوية تصوير 123°.‌

ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في التصوير الواسع بزاوية تصوير تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR والـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يأتي الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع دقة 2160 بكسل ، وبمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وبمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك بمعدلي التقاط 60/240 إطار في الثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدلي التقاط إطار في الثانية.‌ كذلك الهاتف أيضاً متوفر بدعم خاصية الـHDR10+ والتثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Samsung Z flip 4 مع سماعات ستيريو خارجية ، تم تقديمها من شركة AKG لتوفير أفضل تجربة صوتية للهاتف.‌

مع سماعات ستيريو خارجية ، تم تقديمها من شركة لتوفير أفضل تجربة صوتية للهاتف.‌ لكن لا يتوفر الهاتف مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ كما يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

إلا أنه لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور.

أيضاً يأتي مع إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية الـFace Unlock .‌

.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الضغط ، وأيضاً الجيروسكوب.‌

بالإضافة أيضاً إلي دعم خاصية Samsung pay لإتاحة إمكانية ربط الكروت البنكية بالهاتف وتسهيل المعاملات المالية.‌

لإتاحة إمكانية ربط الكروت البنكية بالهاتف وتسهيل المعاملات المالية.‌ يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 3700 مللي أمبير وتأتي من نوع ليثيوم بوليمر.

مللي أمبير وتأتي من نوع ليثيوم بوليمر. تتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال نصف ساعة فقط.‌

وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال نصف ساعة فقط.‌ كما يتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.‌

وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة وات.‌ أما عن مدخل الشحن فيأتي هو الآخر من النوع السريع Type C 2.0 ، ويتوفر بدعم خاصية الـOTG.‌

، ويتوفر بدعم خاصية أخيراً: الهاتف متوفر في أربعة اختيارات أساسية من الألوان المتاحة وهم كالآتي : البنفسجي ، الأسود ، الذهبي ، والأزرق أيضاً.‌

كما يتوفر أيضاً مجموعة من الألوان المخصصة التي يمكن طلبها عبر موقع الشركة الرسمي.

سعر هاتف Samsung Z flip 4 :

‌الهاتف متوفر مع سعر يبدأ بحوالي 1000 دولار للنسخة الأولي من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي

ولم تعلن سامسونج بعد عن باقي أسعار الهاتف ، كما يتوفر الهاتف أيضاً للحجز المسبق من خلال الموقع الرسمي للشركة. وفي إنتظار إطلاق الهاتف بشكل رسمي للأسواق العالمية خلال الشهر الحالي.