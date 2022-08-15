نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص موقع فري فاير الرسمي للشحن اكثر من 9 ألف جوهرة FREE FIRE في المقال التالي

عمر شويل - جدة الي جميع عشاق لعبة فري فاير الذين يبحثون عن افضل طريقة شحن جواهر من خلال موقع فري فاير الرسمي للشحن، سيمنحك الموقع أرخص جواهر يمكنك الحصول عليها من خلال خطوات بسيطة، ستتمكن من حصول علي العدد الذي تريده من الجواهر لكي تتمكن من شراء الأسلحة والقنابل والشخصيات التي تريدها حتي تتمكن من ترقيه مستواك.

موقع فري فاير الرسمي

هناك منصات تؤكد لك أنها يمكن أن تمنحك هذه الأحجار الكريمة بدون مقابل مادي ولكن بمقابل بيانات معينة، ولكن لا يجب ألا تقع في هذه الفخاخ، ولا يجب أبدًا إعطاء معلومات شخصية على الإنترنت لأي شخص، عندما تصل إلى مواقع غير آمنة، فإنك ستعرض فقط جهازك المحمول أو الكمبيوتر الخاص بك ومعلوماتك لهجمات البريد العشوائي الضارة المحتملة. لهذا السبب يجب عليك الالتزام بجميع الطرق العادية وبالتالي تجنب هذا النوع من الاحتيال.

شحن جواهر فري فاير

لكي تتمكن من اشحن حسابك في فري فاير يجب عليك اتباع الخطوات الأتية:

اولا فتح جوجل وبحث عن shop2game.

ثم اختيار لعبة فري فاير وقم بتسجيل الدخول.

يوجد العديد من اختيارات تسجيل الدخول قم باختيار أي طريقة تناسبك.

بعدها قم باختيار البلد التي تعيش فيها من أعلى الصفحة.

ثم اختار عدد الجواهر الأتي تريد شحنة.

بعد ذلك اختار الطريقة المناسبة لك لكي تدفع.

ومن مميزات الموقع انه يوفر لكل بلد طريقة الدفع المناسبة لديها، وهذا الموقع عالمي ولي قاصرا فقط علي الدول العربية.

جواهر فري فاير ooredoo

طريقة شحن من الموقع الرسمي عن طريق دفع من خلال اريدو هي طريقة شهيرة جدا في دولة تونس، وطريقة الشحن سهلة جدا كل ما عليك اتباع خطوات الشحن:

اتباع نفس الخطوات السابقة مع تحديد البلد المشارة وهي تونس.

ثم قم بإدخال الآي دي ID ثم الضغط على خيار “أنا لست روبوت” للتحقيق.

بعد ذلك اختيار الجواهر ثم كتابة رقم هاتفك Ooredoo والذي سوف تصلك عليه رسالة لأجل تأكيد دفع شراء جواهر فري فاير.

بطاقات جواهر فري فاير

أخيرًا، هناك تطبيقات لا تنتمي إلى اللعبة حيث يحاول الأشخاص الحصول على المزيد من الماس، توفر إمكانية الحصول على بطاقات دفع جوجل مقابل مهام مختلفة، وقد تكلف هذه المهام الكثير من الوقت ولكنها طريقة قانونية للحصول عليها مزيد من العملات المعدنية. التطبيقات التي توفر هذا الاحتمال هي Gamehag أو Google Opinion Rewards.