نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ميكي عبر النايل سات.. استقبل الآن تردد Mickey TV لأجمل كرتون للأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعرف أن العديد من الآباء والأمهات يبحثون عن التردد الجديد لقنوات الأطفال المختلفة؛ إلا أن البحث عن التردد الجديد لقناة ميكي زاد في الآونة الأخيرة حيث تم تغيير التردد الخاص بها، ولأن القناة تقدم للأطفال محتويات هادفة مما تجعلهم ينجذبون لما يقدم من خلالها أردنا أن نقدم لكم تردد قناة ميكي الجديد؛ حيث تقدم لكم القناة العديد من أغاني الأطفال والبرامج التي تعلمهم الكثير من القيم مما جعلها في الترتيب القناة الأولى للأطفال.

تردد قناة ميكي

لكل محبي برامج قنوات الأطفال إليكم التردد الجديد للقناة ميكي المفضلة لدى الكثير سواء كبار أو صغار، وذلك كما يلي:

تردد القناة على قمر النايل سات: 11528.

معامل الخطأ: ¾.

ترميز القناة: 27500 أفقي.

تردد آخر للقناة: 11526.

معامل الخطأ: ⅞.

ترميز القناة: 27500 أفقي.

مميزات قناة ميكي

تمتاز قناة ميكي عن غيرها من قنوات الأطفال بعدد من المميزات، من أهمها ما يلي:

هي القناة المتخصصة في عرض أعداد كبيرة من الأفلام التي تنتجها الشركة العالمية ديزني.

من أكثر ما تمتاز به أنها بخلاف القنوات الفضائية الأخرى؛ فهي لا تعرض إعلانات كثيرة أثناء الفواصل

مما لا يجعل الأطفال يملون من مشاهدتها.

تمتاز القناة بوجود عدد كبير من الأفلام والبرامج الهادفة التي يحتاج إلى تعلمها الأطفال في هذا الوقت.

أفلام قناة ميكي

تعرض قناة ميكي الكثير من الأفلام التي يحبها الكبار والصغار حيث تمكنت القناة من إذاعة أفلام لمختلف مراحل العمر، فيمكنك من خلالها مشاهدة الأفلام التالية:

الفيلم الرائع شركة المرعبين المحدودة.

كما يعرض لكم فيلم السمكة نيمو.

أيضًا يمكنك متابعة فيلم الأميرات من خلال القناة.

كما تستطيع متابعة فيلم الجميلة والوحش.

كل هذه الأفلام وأكثر تستطيع متابعتها بعد الحصول على تردد القناة الجديد.

في نهاية مقال تردد قناة ميكي فقد قمنا بعرض ترددين للقناة لعام 2022 على قمر النايل سات، وعرضنا لكم أيضًا أهم مميزات القناة التي تجعلها تتفوق على غيرها من قنوات الأطفال، وقدمنا لكم بعض الأفلام التي تعرضها القناة والتي تنتجها شركة ديزني العالمية نتمنى لكم مشاهدة سعيدة.