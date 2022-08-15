نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد … التسجيل في فانتازي الدوري الإنجليزي 2023|| English Premier League Fantasy في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في فانتازي الدوري الإنجليزي، يهتم الكثير من الأشخاص بـ الدوري الإنجليزي الممتاز بغرض الفوز والفوز بالجوائز التي تقدمها اللعبة، وهي لعبة تحاكي ما يحدث على أرض الدوري والمشاركة في مباراة الدوري، وهي لعبة يكون فيها اللاعب هو المدير الفني للفريق، وقد خصصت اللعبة في البداية ميزانية محددة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني للاعب ولم يتم اختيار فريقه من قبل أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد استلام المجموعة الكاملة من اللاعبين، يمكنك اختيار خطة اللاعب وكسب النقاط بناءً على ما يحدث في المباراة الفعلية لكل لاعب.

التسجيل في فانتازي الدوري الإنجليزي

يمكن تسجيل لعبة English Premier League Fantasy من خلال الموقع الرسمي للعبة باتباع الخطوات التالية:

للحصول على رابط مباشر لموقع التسجيل في Fantasy Premier League.

حدد طريقة التسجيل من حساب Twitter أو Facebook أو حساب Google أو حساب Apple.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة وانقر فوق الزر “متابعة”.

اختر ناديك المفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حدد إشعارات البريد الإلكتروني التي تريد تلقيها وانقر فوق متابعة تسجيل الدخول.

سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني لتفعيل حسابك.

بعد تفعيل حسابك، يمكنك تسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

سجل في Fantasy Premier League من خلال التطبيق

للتسجيل في تطبيق Fantasy Premier League للهاتف المحمول، يجب عليك إكمال الخطوات التالية:

افتح تطبيق الجوال على Fantasy Premier League.

في الشريط السفلي، انقر فوق خيار Fantasy.

انقر فوق خيار التسجيل مطلوب.

أدخل جميع البيانات التي تريدها.

إنشاء كلمة مرور لحسابك.

انقر فوق “متابعة” لإكمال عملية التسجيل.

اختر فريقك المفضل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافق على الشروط وأكمل عملية تسجيل الحساب.

سيتم إرسال رسالة تفعيل الحساب إلى Gmail لتفعيل حساب Fantasy الخاص بك.

كيف تحضر الدوري الممتاز

بمجرد تحديد كيفية التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستحتاج إلى شرح كيفية اللعب، حيث يمكن شرح المبادئ الأساسية للعبة على النحو التالي.

بمجرد تسجيل الدخول، سيؤدي النقر فوق تحديد الفريق إلى تحديد اسم فريق اللاعب.

وافق على الشروط وانقر على “متابعة”.

يعرض البرنامج خلفية الملعب ومواقف اللاعبين.

تبلغ ميزانية اللعبة 100 مليون جنيه إسترليني ويجب شراء لاعبين للفرق التي يمثلها لاعبو الدوري الإنجليزي.

بعد اختيار اللاعبين، يمكن للمستخدم اختيار التشكيل الذي يناسبه واختيار قائد الفريق ولاعبي مقاعد البدلاء.

يتم احتساب النقاط بناءً على ما يحدث بالفعل في الدوري، مثل وضع اللاعبين على أرض الملعب أو تسجيل الأهداف أو إنشاء الأهداف أو حفظها.

آلية احتساب النقاط في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي

يتم احتساب النقاط بعد التسجيل في English Premier League Fantasy في حدث يقام على ملعب حقيقي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا لأنه يتم وفقًا لما يفعله كل لاعب على حدة يكمل:-