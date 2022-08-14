انت الان تتابع خبر بضغطة زر واحدة فقط.. تعرف على طريقة احترافية لاستعادة حساب الفيس بوك المخترق أو المسروق والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- اصبح حساب الفيس بوك من الامور الهامة التي تمثلنا اجتماعيا على النت، وكثرت محاولات سرقته واختراقه.

هذه الطريقة من اجدد وافضل الخدمات المقدمة من فيس بوك من خلال تلك الطريقة سوف نتمكن من استعادة حساب الفيس بوك الخاص بنا خلال دقائق معدودة بشرط واحد يجب ان يتوفر من اجل ان نتمكن من استعادة حسابنا وهو ان نمتلك كافة المعلومات الخاصة بحسابنا من الاسم الكامل واسم المستخدم وكمات سر قديمة وغيرها من الإجراءات التي يجب ان تتوفر من اجل ان نتمكن من استعادة حساب الفيس بوك المخترق او المسروق بكل سهولة.

فدعونا نتعرف على كيفية استعادة حساب الفيس بوك المسروق او المخترق خطوة بخطوة. خطوات استعادة حساب الفيس بوك المخترق او المسروق: 1-نذهب الى الرابط التالي

الرابط الخاص بخدمة استعادة حسابات فيس بوك المخترقة او المسروقة.

2-بعد الدخول الى الموقع ستكون واجهة الموقع كما في الصورة. الان نقوم بالضغط على My Account Is Compromised لبدء إجراءات استعادة حساب الفيس بوك الخاص بنا.

في تلك الخطوة نقوم بإدخال أي معلومات متوفرة لدينا للحساب المخترق سوء كان اسمك بالكامل في الحساب او البريد الالكتروني المسجل به الحساب او رقم الهاتف المحمول المقترن بالحساب او اسم المستخدم ثم نقوم بالضغط على Search للبحث عن الحساب الخاص بك.

الان بناء على البيانات المدخلة بنظام البحث سنلاحظ ظهور الحساب المخترق الذي نبحث عنه سيتطلب ان ندخل اخر كلمة مرور مستخدمة قبل سرقة حسابك قم بإدخالها في المكان المخصص لها ثم اضغط Continue للمتابعة.

الان نتوجه الى الخطوة التالية وهي إجراءات تأمين الحساب الخاص بنا نضغط Continue للمتابعة. سوف يتطلب منك في الخطوة التالية إعادة ادخال كلمة مرور جديدة تابع الشرح.

بعد ادخال كلمة المرور الجديدة سنقوم باستعراض البريد الالكتروني المقترن بالحساب سنختار عنوان البريد الخاص بنا ولو كان البريد الالكتروني المعروض تابع للمخترق نقوم بإدخال بريد الكتروني جديد ليست للحساب ثم نقوم بالضغط على continue للمتابعة.

ستظهر لك نافذة جديدة تسألك هل البريد الالكتروني الذي ادخلته امن ام لا إذا كان امن نقوم بوضع علامة صح الخيار الظاهر في الصورة ثم نضغط على continue للمتابعة.

اما إذا كان البريد الالكتروني غير مؤمن نضغط على continue دون وضع علامة صح امام الخيار الموجود في الصورة. سيعرض علينا التطبيقات المثبتة في حسابك وسيتم سؤالك إذا كنت انت من ثبتها ام لا.

إذا كان التطبيق من تثبيتك فقم بوضع علامة صح ثم اضغط continue للمتابعة إذا لم يكن التطبيق من تثبيتك فقم بالضغط على Continue فقط. الان سنلاحظ ظهور خطوات تأمينية إضافية من اجل حماية قصوى لحسابك على فيس بوك حتى لا يتم اختراقها مرة أخرى.

الان نقوم بإضافة رقم الهاتف الخاص بنا من اجل تفعيل الحماية بواسطة الهاتف ويعتبر ذلك الاجراء من أفضل إجراءات الحماية التي تعمل على استحالة اختراق حسابك من قبل المتطفلين.

الان نقوم بتفعيل اشعارات الدخول تلك الخطوة هامة جدا حيث تعمل على عرض كافة الاشعارات التي تحدث في حسابك من حيث التعليقات او الإعجاب او أي اشعارات أخرى نتابع كيفية تفعيل الاشعارات كما في الصورة. والان مبارك عليكم تم استعادة الحساب المخترق وتم تأمينه بنجاح وان شاء الله لن يتم اختراقه او سرقته أبدا. أتمنى ان يكون الشرح مفيد للجميع.