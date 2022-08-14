نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max أسرار عملاق أبل المنتظر مميزاته وتوقعات أسعاره في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن آخر التفاصيل الخاصة، بهاتف ايفون 14 برو ماكس فقد تم تداول مجموعة من التقارير المختلفة على بعض المواقع المهتمة بعالم التكنولوجيا، وعن اسعار الهواتف عن هاتف ايفون 14 برو ماكس والمتوقع في الفترة القادمة أن يتم الإعلان عنه في شهر سبتمبر، حيث ان هذا الهاتف يعتبر هو الأحدث في الفترة الحالية ولكن من المتوقع في الفترة الحالية أن يكون سعر الهاتف حوالي ،14,000 ومن الممكن أن يكون اسعارها متقاربه مع هاتف آيفون 13 التي تم إطلاقها من قبل شركة آبل في العام الماضي..

إضافة ميزة Always-On Display لهاتف 14 iPhone

كما أن بعض التسريبات التي تم الاعلان عنها في الفترة الأخيرة، فقد وضحت أن هذا الهاتف سوف يأتي بميزة انتظارها العديد من المستخدمين المهتمين بعالم التكنولوجيا وهذه الميزة هي عبارة عن عرض كل المعلومات الأساسية مثل الوقت والتاريخ والاشعارات على الشاشة دون أن يتم الضغط على زرار الطاقة، وربما هذه الميزات تعتبر جديدة في هواتف ايفون وتوفر الكثير من الوقت وتعمل على الإنجاز والسرعة حيث يمكنك ان تقوم بإلقاء نظرة سريعة دون الدخول الى الهاتف من الداخل او الوصول الى زرار الطاقة.

ألوان هاتف iPhone 14

ربما يكون هناك العديد من الأشخاص المهتمين بالوان الهواتف حيث انه عملت هواتف آيفون على توفير مجموعة من الالوان المميزة، حتى تناسب الإمكانيات المعلن عنها في هذا الهاتف ووفرت اللون الاخضر واللون الابيض واللون الاحمر واللون الارجواني الذي يعتبر من الالوان الجديده في هواتف ايفون.

كما أن اللون المتوفر في هاتف آيفون 14 برو حيث من المرجح ان تكون الالوان فيه الفضي والذهبي والأخضر والأرجواني.

سعر iPhone 14 Pro Max