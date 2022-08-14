وصلتني رسالة من مسابقة الحلم 2022 أسرار الحصول على الجائزة الكبرى

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عمر شويل - جدة وصلتني رسالة من مسابقة الحلم 2022؟ ماذا بعد سؤال يدور في أذهان الكثيرين ممن يشترك في مسابقة الحلم، التي تعد من المسابقات الشهيرة، كما أنها من المسابقات التي يسعى الفوز بها الكثير من الأشخاص في الموطن العربي، تعتمد المسابقة على نسبة كبيرة من الحظ أو التوفيق، يقدم هذه المسابقة الإعلامي الكبير الأستاذ مصطفي ألاغا، ويتم تنظيمها من قبل قناة mbc السعودية.

وصلتني رسالة من مسابقة الحلم 2022

الرسائل النصية التي يتم إرسالها علي رقم جوالك تعتبر من الرسائل الهامة إذا كانت واردة من مسابقة الحلم، لهذا ينتظرها الكثير من المتسابقين الذين تم اشتراكهم في المسابقة، ويتم طرح الأسئلة عليهم ليتم التنافس علي الفوز بالجائزة الكبري، التي تقدر بمبلغ مالي قدره ثلاثة مليون ريال سعودي، حيث يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بعد عملية السحب.

يقوم الإعلامي الكبير مصطفي ألاغا بالإعلان عن اسم الفائز عن طريق البث المباشر ليتم التواصل مع الفائز علي الهواء مباشرة، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي عبر قناة mbc السعودية.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الأنترنت

للاشتراك في مسابقة الحلم لعام ٢٠٢٢م يجب اتباع الخطوات التالية:

يمكن الذهاب إلي موقع مسابقة الحلم .

. القيام بتحديد رمز الدولة التي يقيم فيها المشترك.

الرجاء تسجيل رقم الجوال الخاص بالمشترك بعد كتابة رمز الدولة للاتصال.

الضغط علي كلمة اشترك الآن.

نقوم بتحديد مزود الخدمة المتاح في بلدك.

عند اختيار البلد سوف يأتي للمستخدم رقم سيقوم بإرسال كلمة حلم علية وقيمة إرسال الرسالة.

تنزيل تطبيق مسابقة الحلم

قامت قناة mbc بإنشاء تطبيق خاص لمسابقة الحلم ليتم تقريب المشتركين في المسابقة، حيث يقوم ذلك التطبيق بعرض مقاطع فيديو للفائزين سابقا، كما يتم إرسال تنبيهات المسابقة إلي المشاركين، لذا يمكنكم الان تنزيل تطبيق مسابقة الحلم، بكل سهولة من علي متجر جوجل بلاي، لتكون مدة تلك المسابقة ١١ شهر لتبدأ في بداية العام الميلادي وتنتهي في نهاية نفس العام الميلادي ثم يتم بعدها الإعلان علي الفائزين.

أرقام التواصل مع مسابقة الحلم 2022

يتم التواصل والاشتراك في مسابقة الحلم وذلك من خلال الرقم المرادف لبلدك بإرسال رسالة

جمهورية مصر العربية شبكة فودافون ٩٥٤٥٨ أو ٩٥٤٥٠ وأيضا شبكة الاتصالات، اورانج.

دولة اليمن mtn ٢٦٢٢، sabafan ٥٢٢٢.

دولة الكويت يتم الاشتراك علي Red zain ٤٢٤٢، وشبكة Red ooredoo ٤٢٤٢.

التواصل من خلال المملكة العربية السعودية شبكة Red stc ٨٥٨٨٨٨، Red zain ٧٥٥٥٠٥.

دولة الأردن Red zain ٩٤٠٩٩، شبكة اورانج ٩٤٠٩٩.

الأمارات العربية المتحدة شبكة الاتصالات علي رقم ٥٥٤٤، شبكة du ٣٦٣٦.

الرقم الدولي ٠٠٨٨٢١٦٢٢٧٧٥٦٢٧ واليكم جميع أرقام مسابقة الحلم 2022.

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