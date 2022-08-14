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عمر شويل - جدة كيفية تغيير المنطقة على Netflix وكيفية الوصول إلى المحتوى الحصري في أي مكان. لا تزال Netflix هي أكبر منصة بث تلفزيونية وللأفلام أيضاً، كما أن وجود الكثير من المحتوى الجديد لمشاهدته بها من الأمور المهمة للجميع تقريبًا. ولهذا السبب يبحث عدد لا يحصى من الأشخاص عن كيفية تغيير المنطقة على Netflix ويمكنك تغيير الدولة على Netflix وتشاهد أي شيء في أي مكان.

إن Netflix تبث بشكل أساسي برامج تلفزيونية وأفلامًا مختلفة في بلدان مختلفة. لذلك ، إذا كنت من الإمارات ولكنك سافرت إلى المملكة العربية السعودية، فلن يكون لديك نفس المكتبة للاختيار من بينها في الدولة التي انتقلت إليها مؤخراً. إن الطريقة الأسرع والأسهل لتغيير موقع Netflix الخاص بك هي استخدام Netflix VPN. حيث ستتمكن من الاختيار من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواقع، ويجب عليك أن تتمكن من الوصول إلى أفضل VPN من خلال العديد من مكتبات Netflix. وفي هذا المقال سنحدد بالضبط كيفية تغيير موقع Netflix الخاص بك.

كيفية تغيير المنطقة على Netflix

عليك اتباع هذه التوصيات والخطوات البسيطة لكي تتمكن من تغيير منطقة Netflix وهي كالآتي:

بادئ ذي بدء، ستحتاج إلى اشتراك محدث في Netflix.

بعد ذلك، ستحتاج إلى الحصول على خدمة VPN عالية الجودة يمكنها تغيير موقع Netflix الخاص بك بشكل فعال وموثوق.

NordVPN، هي الأفضل حيث سرعاتها الكبيرة وأداء البث الممتاز والتطبيقات سهلة الاستخدام للعديد من الأجهزة.

لا بد من التحقق من معرفة البلدان التي يكون متاحًا فيها من موقع مثل FlixWatch، ذلك إذا كان هناك عرض معين تريد مشاهدته ولكنه غير متوفر في مكان وجودك.

اختر خادمًا ( server ) في البلد الذي ترغب فيه، ثم اتصل بشبكة VPN الخاصة بك. تمتلك NordVPN مجموعة من أكثر من 5000 خادم في 59 دولة، لذلك يجب أن تكون قادرًا على العثور على خادم يعمل بسرعة.

بعد اتصالك بالخادم الذي اخترته، توجه إلى Netflix. إذا كان كل شيء على ما يرام، فستتمكن من تصفح محتوى المنطقة الجديدة بسهولة واستمتع!

أما إذا لم ينجح شيء ما، فحاول إعادة الاتصال بالخادم أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت أو فتح Netflix في مستعرض خاص.

وإذا لم ينجح أي من ذلك، فحاول الاتصال بدعم الدردشة المباشرة لشبكة VPN الخاصة بك، فهم قادرين على إبلاغك بأفضل الخوادم التي يمكنك الاتصال بها.

لماذا تعرض Netflix محتوى مختلفًا في مناطق مختلفة؟

الجواب هو أن هذا المحتوى يتعلق بترخيص العروض والأفلام في مناطق معينة. حيث أنه يكون لشبكات مختلفة صفقات وتراخيص مع عروض مختلفة. وإذا كان أحد العروض متوفرًا في ذلك البلد على خدمة بث أخرى، فمن غير المحتمل أن يكون متاحًا على Netflix. ومع ذلك، يمكنك باستخدام VPN الانتقال إلى بلد تمتلك Netflix ترخيصًا به لبث عرض معين.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يتوفر تطبيق It’s Always Sunny في فيلادلفيا على Hulu فقط. ومع ذلك، يتوفر العرض نفسه على Netflix في المملكة المتحدة. لذلك، إذا كان لديك حساب Netflix فقط وليس Hulu، فيمكنك استخدام VPN لتغيير موقعك إلى المملكة المتحدة ومشاهدة It’s Always Sunny على Netflix.

كيف تغير المنطقة على Netflix باستخدام VPN؟

تقوم Netflix بتحديد مكانك من خلال عنوان IP الخاص بك. حيث يعطيك موفر خدمة الإنترنت ( Internet Service Provider ) عنوان IP الخاص بك عندما تستخدم خوادمه. توجد هذه الخوادم دائمًا في البلد الذي تستخدم فيه الإنترنت في ذلك الوقت.

ومع ذلك، فإن VPN تعيد توجيه حركة المرور الخاصة بك من خلال خوادمها الخاصة. وبما أن شبكة VPN الجيدة ستمتلك خوادم في جميع أنحاء العالم، يمكنك اختيار مصدر حركة المرور الخاصة بك. وهذا يعني أنك ستستخدم عنوان IP من خادم VPN، وليس من موفر خدمة الإنترنت، وبالتالي سيتم تحديد موقعك بواسطة عنوان IP. بعد ذلك، عندما تزور Netflix، سيرى الموقع عنوان IP الخاص بك ويعتقد أنك في البلد الذي اخترته. بعد ذلك ستتمكن من مشاهدة كل المحتوى المتاح هناك.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن كيفية تغيير المنطقة على Netflix وكيفية الوصول إلى المحتوى الحصري في أي مكان. أشرنا فيه إلى كيفية تغيير المنطقة على Netflix. وأيضا لماذا تعرض Netflix محتوى مختلفًا في مناطق مختلفة. وكيف تغير VPN منطقة Netflix.