نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر أخبار ايفون 14 برو ماكس قبل أنطلاقه في الاسواق I Phone 14 Pro Max في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلسلة هواتف ايفون 14 الجديدة في اصدارتها للعام الحالي اثارت ضجة كبيرة لكل مستخدمي ايفون . أوضحت شركة أبل الأمريكية مجموعة من المميزات الموجودة في ايفون 14 برو، حيث يعد هذا الهاتف من الهواتف الحديثة التي طورته شركة أبل عام 2022 . و أن سعره ملائم للكثير من الأشخاص في كافة أنحاء العالم العربي، حيث اشتهر الهاتف بوجود معالج قوي و ذاكرة تخزين كبيرة الحجم و وجود واجهة الشاشة سهلة التنقل . و من المعروف أن شركة أبل من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في كل أنحاء العالم.

خصائص ايفون 14 برو ماكس

تم تصنيع الهاتف من الزجاج مع جزء من الألومنيوم. يصل وزن الهاتف حوالي 226 جرام. تبلغ مساحة الشاشة حوالي 6.72 بوصة. نوع المعالج A16. لا يحتوي الهاتف على أي حواف جانبية. يوفر تقنية البلوتوث و WFI 6E. تصل السعة الداخلية للهاتف إلى 128 جيجا بايت. نوع البطارية ليثيون أيون. معالج الرسوميات رباعي النواة. حجم شاشة الهاتف 6.1 بوصة. أبعاد الهاتف 148.7 × 71.5 × 7.7 ملم (5.78 × 2.81 × 0.30 بوصة. ألوان الهاتف أزرق و فضي و جرافيت و ذهبي. سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت.

ثمن هاتف ايفون 14 برو ماكس المتوقع في الأسواق

يصل سعر هاتف ايفون 14 برو في مصر حوالي 17300 جنيه. تكلفة ثمن الهاتف في الهند حوالي 81930 روبية. حيث أنه وصل سعر الهاتف في العراق 1605795 دينار. ثمن الهاتف في المملكة العربية السعودية 4125 ريال سعودي. يبلغ سعر الهاتف في أمريكا حوالي 1100 دولار أمريكي.

موعد إعلان نزول ايفون 14 برو ماكس المتوقع في الأسواق

من المتوقع أن تعلن الشركة موعد نزول الهاتف في يوم 14/9/2022، كما أنه و في الفترة الأخيرة و تم تداول الكثير من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن كاميرا الهاتف لم يتم تحديثها، كما و أن هذه الأخبار تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الجدل بين جميع المستخدمين الذين ينتظرون مواعيد نزول الهاتف على الموقع الرسمية خلال الفترة الأخيرة.