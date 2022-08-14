نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف iPhone 13 Promax بالتقسيط بدفع 100 ريال شهرياً فقط وبسعر الكاش في المقال التالي
عمر شويل - جدة في ظل مستحدثات العصر وانتشار التكنولوجيا الحديثة وانتشار شركات المحمول، توافر هاتف أيفون ١٣ بر وماكس في السوق المحلي ولكن نظراً لتكلفته الباهظة امتنع فئة كثيرة من المواطنين لشراء هذا الهاتف، من أجل ذلك أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عن إتاحة شراء هاتف iPhone 13 promax بالتقسيط المريح والحصول على الهاتف بكل سهولة ويسر، حيث تحرص المكتبة على إرضاء جميع المواطنين والتيسير عليهم وأوضحت المكتبة بعض الشروط اللازمة للحصول على الهاتف .
الشروط اللازمة للحصول على iPhone 13 Promax بالتقسيط
أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عن إمكانية شراء الهاتف الجديد Iphone 13 promax بالتقسيط المريح وبأنظمة سداد ميسرة على المواطنين ولكن الزمت كل من يريد الحصول على الهاتف بعض الشروط اللازمة للحصول عليه وهي :
- من حق أي شخص يوجد بالمملكة العربية السعودية الحصول على الهاتف بشرط أن يحصل على مشتريات من مكتبة جرير لا تقل قيمتها عن حوالي ٢٥٠٠ريال سعودي وألا تزيد عن ٣٠ الف ريال سعودي.
- اختيار مدة السداد التي تناسب المواطن والذي يرغب فيها سواء كانت مدة السداد ٦ أشهر أو سنة أو سنة ونصف ويشترط الدفع بصورة شهرية بالمبلغ الذي حدده المواطن.
- في حالة استرجاع الهاتف على المواطن الذهاب إلي المكتبة مباشرة واسترجاع الهاتف أو استبداله .
مميزات وخصائص هاتف iPhone 13 Promax
أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد iPhone 13 Promax الرائد ليكون الهاتف الأفضل من حيث الخصائص والمميزات ومنها :
- يتمتع الهاتف بمواصفات عالية الجودة وبأسعار تنافسية وخامات جيدة المصدر تتناسب مع متطلبات العصر الحديث.
- من مواصفات الهواتف الجديدة أن يوجد بها خاصية مقاوم للماء والغبار.
- جميع الخامات الموجودة في هاتف iPhone 13 Promax من الزجاج مع هيكل وإطار معدني ومصنع من الألومنيوم.
- من مواصفات الهاتف انه يتوفر لديه أكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية.
- يتوافر مع الهاتف شحن سريع بقوة ٢٠ واط.
- يأتي بنظام تشغيل أبل الأحدث ل 15IOS ومصنع بالعديد من الألوان، حيث به ألوان الأزرق الفاتح والفضي والذهبي.
- يمتلك الهاتف ميكروفون ثانوي يعمل علي عزل الضوضاء الخارجية أثناء التحدث.
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