نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها من المرسل بطريقة بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها من المرسل ، يبحث الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم عن طريقة لاستعادة الرسائل المحذوفة بسرعة في WhatsApp ، يبحث الأشخاص عن نوعين من الرسائل المحذوفة ، الأول هو رسالة من صديق تم إرسالها إلى حساب WhatsApp الخاص بك ثم تم حذفها من قبل لقد رأيت محتوى تلك الرسالة .

مما يزيد من الشك في ذهنك حول ما يمكن أن تحمله الرسالة ، بدافع الفضول ، تريد معرفة الكلمات التي تحتوي عليها ولماذا تم حذفها قبل أن أراها. السبب. في الحساب و تريد استرداد ما حدث بينكما لأي سبب من الأسباب

استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها من المرسل

هناك طرق مختلفة للحصول على تلك الرسائل والمحادثات وجميع الرسائل المحذوفة بينكما ، ونبلغك بهذا التقرير لتوضيحها. بادئ ذي بدء ، الطريقة الأولى لاستعادة رسائل WhatsApp المحذوفة هي الطريقة التقليدية التي يعرفها الكثير من الناس وهي تسمح لك فقط بالتعرف على الرسائل والمحادثات القديمة

قم بإلغاء تثبيت تطبيق WhatsApp .

. أعد تنزيل تطبيق WhatsApp مرة أخرى.

سوف تحتاج إلى استعادة الأرشيف.

اختر استعادة كل شيء من حدث النسخ الاحتياطي.

استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها من المرسل في الايفون

عزيزي القارئ ستتمكن من التعرف على جميع الرسائل والصور والمحادثات التي تم حذفها من المرسل عن طريق القيام بما يلي:

أدخل قائمة التطبيقات من هاتفك. انقر فوق مدير الملفات. انقر فوق بطاقة الذاكرة الخارجية. انقر فوق مجلد WhatsApp. انقر فوق مجلد قاعدة البيانات. ستجد هنا جميع البيانات والمعلومات المطلوبة. في هذه البيانات ستجد الملف المحدد للنسخ الاحتياطي ، قم بتغيير اسمه. احذف تطبيق WhatsApp وأعد تثبيته. سيتم استرداد جميع الرسائل المحذوفة وغير المحذوفة.

هناك طريقة فريدة أخرى تتيح لك التعرف على رسائل المرسل المحذوفة بثلاث خطوات ، يمكنك الاطلاع من خلال رابط التطبيق لاسترداد الرسائل المحذوفة ، ويقدم تحديث واتس اب الجديد العديد من المميزات ، قبل الإغلاق ، ندعك مشاركة المقال على جميع وسائل التواصل الاجتماعي حتى يستفيد منه الجميع، هنا انتهينا معك بسرد التعليمات الخاصة بكيفية استعادة الرسائل المحذوفة في WhatsApp بسرعة