نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص موقع شحن شدات ببجي موبايل تصل إلى 3500 شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص موقع شحن شدات ببجي هو الموقع الذي يبحث عنه معظم الأفراد المهتمين باللعبة خاصة بعد أن زادت أسعار الشحن التي تتم عن طريق الوسائل المدفوعة في هذه الفترة، الآن يمكن لأي لاعب الحصول على كمية كبيرة من الشدات تصل إلى 3500 شدة بدون دفع مال خاصة وأن UC هي عبارة عن العملة الافتراضية التي يستعين بها اللاعب لتوفير الأدوات والأسلحة والزي الخاص بالأفراد المتواجدين داخل اللعبة وهذا ما يُمَكِنَهُ من الفوز.

أرخص موقع شحن شدات ببجي

مما لا شك فيه أن عملية شحن شدات ببجي أمر إلزامي على كل لاعب يستخدم هذه اللعبة، لهذا يبحث كل لاعب على المواقع الأكثر أمانًا والتي يمكن الشحن من خلالها دون التعرض للغش والسرقة؛ سواء للمال أو للبيانات التي يتم تسجيلها على هذا الموقع، وبالفعل ظهر مواقع آمنة ومناسبة جدًا يمكن الشحن من خلالها دون خوف هذه المواقع هي (Pubgucnew)، موقع سيجما.

شحن الشدات من موقع Pubgucnew

من المعروف عن الشحن أنه يتم عن طريق أسهل طرق شحن شدات ببجي بالقيام بالخطوات التالية:

يجب في البداية عمل تسجيل دخول وذلك عن طريق كتابة اسم اللاعب.

كما يجب توضيح نوع الجهاز المستخدم في اللعب والمثبت عليه اللعبة.

بعد أن يسجل اللاعب اسمه عليه بالنقر على “Proceed” ثم الانتظار لبعض الوقت لكي يقوم الموقع من التأكد من وجود حساب اللاعب.

يتوجب على اللاعب كتابة عدد الشدات الذي يريده.

ثم إعادة الضغط مرة ثانية على كلمة “Proceed”.

شحن شدات ببجي من موقع Sigma

كذلك يعتبر موقع Sigma من أرخص المواقع لشحن شدات ببجي، حيث يقدم الموقع أحسن الأسعار خلال عام 2022 ولكي يتم الشحن من خلاله يجب تنفيذ النقاط التالية:

التوجه إلى موقع سيجما المخصص في شراء شدات ببجي موبايل 2022 seagm.com

seagm.com يتوجب على اللاعب كتابة الايميل الخاص به في الخانة التابعة له.

بعدها لابد من قيام اللاعب بالنقر على الخانة المكتوب عليه “sign in”.

التوجه إلى الايميل من أجل أخذ نسخة من الكود الخاص بالتسجيل وهذا ما يتم إرساله للاعب من موقع سيجما.

يقوم المستخدم بكتابة اسمه وكلمة السر الخاصة به، ثم يتجه إلى كلمة “التسجيل” من أجل الضغط عليها.

وبهذا الشكل تكون عملية التسجيل قد انتهت بنجاح من خلال هذا الموقع، ولكن يراعى اختيار الشحن وليكن 5 دولار والنقر على كلمة “دفع الآن”، ثم التوجه إلى لعبة ببجي المتوفرة في قائمة الألعاب والنقر عليها.