نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس وتفنيد لمواصفاته هل هي عادية جدا أم فعلا رائعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس، منذ أن صرحت شركة أبل عن هاتفها الجديد وأصبح هناك الكثير من التساؤلات التي تخص هذا الهاتف، كما أن من المعروف أن شركة أبل تقوم كل عام بإصدار نسخة أحدث لسلسلة هواتف الآيفون، والآن لقد اقترب موعد الإعلان عن ايفون 14 برو ماكس، وهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيع الانتظار لكي يتعرفون على أهم الخصائص والمعلومات التي تخص هذا الهاتف، لذلك قررنا أن نتحدث عن كل ما يخص هذا الهاتف من خلال الفقرات الآتية.
أهم مميزات جوال ايفون 14 برو ماكس الإصدار الحديث من شركة أبل وملحقاته المرفقة
أبرز المواصفات الخاصة بايفون 14 برو ماكس
من خلال هذه الفقرة سوف نتحدث عن بعض المواصفات التي تم الإعلان عنها لهذا الهاتف الجديد :
- تم تصميم ايفون 14 برو ماكس من الخارج من الزجاج المقوى وتم إضافة طبقة من الألمنيوم من الخارج لحماية.
- لا يتعدى وزن الهاتف الجديد 226 جرام.
- يحتوي على ثلاث أنواع من التقنيات المختلفة.
- تبلغ مساحة ايفون 14 برو ماكس حوالي 6.72 بوصة.
- لا يحتوي هذا الهاتف على أي حواف جانبية كما يفضل معظم الأشخاص.
- المعالج الخاص بهذا الهاتف هو 16 A .
- يقوم ايفون 14 برو ماكس بدعم تقنية البلوتوث التي لا توجد في الكثير من الأنواع الأخرى من سلسلة الآيفون.
- سعة الهاتف الخاص بهذا الآيفون كبيرة للغاية تفوق مساحات الهواتف الأخرى.
عيوب ايفون 14 برو ماكس
يحتوي أيضًا هذا الهاتف على بعض العيوب وذلك كما تعرفنا عنه من خلال المعلومات التي قمنا بجمعها، لذلك سوف نعرض لكم عن هذه العيوب من خلال هذه الفقرة :
- لا يدعم ايفون 14 برو ماكس وصلة AUX .
- سعة البطارية الخاصة بهذا الهاتف تكون 4500 مللي أمبير.
- لا يحتوي ايفون 14 برو ماكس أيضًا على بصمة الوجة.
- لا يحتوي على رأس خاصة بالشاحن فهو يأتي معه وصلة فقط.
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