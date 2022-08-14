نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مميزات جوال ايفون 14 برو ماكس الإصدار الحديث من شركة أبل وملحقاته المرفقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 14 برو ماكس الإصدار الجديد، لقد صرحت شركة أبل عن بعض التفاصيل التي تخص ايفون 14 برو ماكس والتي سوف يتم الإعلان عنه رسميًا خلال الفترة القادمة، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون استخدام الهواتف الآيفون وينتظرون الإعلان عن الأحدث حيث أن عادتًا ما تبهرنا شركة أبل بالمميزات الخاصة بها، فكل جهاز يأتي بخصائصه ومميزاته وإمكانياته، ومن خلال هذا المقال قررنا أن نلقي الضوء عن أهم المعلومات التي تخص ايفون 14 برو ماكس الجديد.

ايفون 14 برو ماكس الجديد.. هل هو فعلا أفضل من الإصدارات السابقة أم عيوبه أكثر.. إليكم تفاصيل

المواصفات المتوقعة لايفون 14 برو ماكس

هناك بعض التوقعات التي تخص الهاتف الجديد التي سوف تقوم شركة أبل بالإعلان عنه في الفترة القادمة :

من أهم المواصفات التي يحتوي عليها ايفون 14 برو ماكس هي سماعات خارجية وذلك سوف تكون من نوع استريو. وأيضا سوف يحتوي هذا الجهاز على ميكروفون ثانوي فهو يعمل على عزل الصوت تمامًا أثناء التحدث. كما أنه مزود بخاصية البلوتوث التي تدعم نظام الجيل الخامس. يتوفر ايفون 14 برو ماكس بخاصية Hotspot التي يمكنك تشغيلها بسهولة. يوفر لك أيضًا خاصية الملاحة البحرية وخاصية GBS . تم تطوير العدسة الأمامية الخاصة بهذا الجهاز والتي تصل إلى 1.9 / F . يوجد في الشاشة عدد 2 كاميرا في الإمام من أجل إعطاء صور أفضل على الإطلاق. وأيضًا يوجد أربع كاميرات في الخلف وكل منهما لها وظيفة مختلفة تساعد على التقاط أفضل الصور.

محتويات علبة ايفون 14 برو ماكس

تحتوي علبة الهاتف على بعض الملحقات التي تخص ايفون 14 برو ماكس سوف نعرضها لكم من خلال هذه الفقرة :