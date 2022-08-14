نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 14 برو ماكس الجديد.. هل هو فعلا أفضل من الإصدارات السابقة أم عيوبه أكثر.. إليكم تفاصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة ايفون 14 برو ماكس الجديد، الكثير من الناس ينتظر الإصدار الجديد من شركة أبل، فهو يعتبر من أحدث الهواتف الذكية من قبيل جميع الشركات، ولكن تستطيع شركة أبل الحصول على المركز الأول وبجدارة في تطورها والمميزات التي تحتوي عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن أهم الخصائص التي يحتوي عليها الهاتف الجديد بالإضافة إلى المميزات التي تميزه عن كثير من الأجهزة الأخرى سوف نتحدث عنها بالتفصيل من خلال الفقرات الآتية.
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تصميم ايفون 14 برو ماكس الجديد
من المعروف أن جميع الأجهزة الخاصة بشركة أبل تختلف في تصميمها عن بعضها البعض، ومن خلال هذه الفقرة سوف نتحدث عن كل ما يخص هذا الهاتف من ناحية التصميم بشكل دقيق :
- تتميز شاشة الهاتف لهذا التصميم عن كثير من الأجهزة الأخرى فهي تحتوي على تصميم رائع وجذاب.
- أيضًا من أهم مميزات هذا التطبيق أنه يحتوي على خاصية دعم شبكات الجيل الخامس الذي يبحث عنها الكثير من الأشخاص.
- يتميز بمعالج قوي للغاية يفوق باقي الأجهزة الأخرى.
- تستطيع تشغيل هاتف ايفون 14 برو ماكس في الماء دون حدوث أي عطل فهو مقاوم للماء.
- أيضًا يقاوم هذا الجهاز جميع الأتربة والغبار ولا يسبب أي نوع من أنواع التلف.
- يحتوي هذا الهاتف على بطارية عالية للغاية وذلك يمكن تشغيلها لمدة طويلة.
- أيضًا يدعم خاصية الشحن السريع التي تساعدك على شحن الهاتف في دقائق قليلة.
عيوب ايفون 14 برو ماكس
- يحتوي هذا الهاتف على بعض العيوب سوف نتحدث عنها بشكل دقيق من خلال هذه الفقرة :
- لا يتوفر في ايفون 14 برو ماكس منفذ لسماعات الأذن الخارجية.
- بالإضافة إلى أنه يأتي دون توافر رأس الشاحن الخاص به.
- أيضًا لا تستطيع من خلال هذا الهاتف وضع ذاكرة خارجية إليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايفون 14 برو ماكس الجديد.. هل هو فعلا أفضل من الإصدارات السابقة أم عيوبه أكثر.. إليكم تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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