نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iphone Pro Max أيفون ١٤ برو ماكس الجديد المتوقع يبهر الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة iphone Pro max نجد أنه بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تضج حول البحث عن السمات الخاصة بهاتف أيفون ١٤ برو ماكس وذلك لإمكانياته العالية وشمله المميز حيث يوجد به كاميرا رباعية عالية الجودة وتقنيات حديثة في جودة الصوت إلى جانب كثرة الألوان الخاصة به فيوجد له ثلاثة ألوان منهم الأسود الأزرق والابيض، ونجد أن المنبه الخاص به له أكثر من وضع مثل الرنة أو الاهتزاز أو الأثنين معا ويتميز بصوته العالي وجيد ويمكنك من التواصل مع الأخرين بطريقة سهلة وسريعة وسوف نوضح أهم السمات الخاصة بهذا الهاتف من خلال هذا المقال.

سمات هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

نجد أن لهذا الهاتف الكثير من السمات التي تجعله من أفضل الهواتف التي سوف يتم طرحها في الأسواق قريبا وسوف نوضح أهم السمات الخاصة بهذا الهاتف من خلال النقاط التالية.

يكون هذا الهاتف خفيف الوزن حيث يبلغ وزنه حوالي ١٩٦ جرام وهي صفة مهمة به حيث نجد الكثير من الأشخاص يهتم بتلك الميزة.

نجد أن الشاشة الخاصة به تكون مساحتها كبيرة فهي تبلغ حوالي ٦,٦٧ بوصة.

يصنع الهاتف من الألمونيوم والزجاج المقاوم للخدش وتكون تلك المواد قوية ضد الصدمات.

نجد أن الطول الخاص بالهاتف يبلغ حوالي ١٦٣ ملم بينما عرضه لا يزيد عن ٧٤ ملم.

يوجد به كاميرا رباعية تكون الامامية حوالي ١٢ ميجا بيكسل.

يكون المعالج به سداسي النواة لذلك يتميز بالسرعة في الاداة.

نجد أن الذاكرة العشوائية الخاصة به حوالي ٨ جيجا بايت.

يوجد به ٢ من الشواحن واحد تكون قوته حوالي ٣٠ وات وأخر لاسلكي تكون قوته ١٨ وات لذلك يتميزوا بالشحن السريع.

نجد أنه يوجد به بطارية تبلغ السعة الخاصة بها حوالي ٣٤٢٠ امبير.

سعر آيفون ١٤ برو ماكس

سوف ينزل الهاتف إلى الأسواق الشهر القادم وسوف يباع بالأسعار التالية..