نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Grand Theft Auto: San Andreas طريقة تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس على الهاتف المحمول وعلى أجهزة الكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة جاتا اندرياس GTA San Andreas من أكثر الالعاب الالكترونية التي لاقت انتشارا كبيرا بين عشاق الألعاب الالكترونية وذلك لأنها توفر عنصر المنافسة والمغامرة ويغلب عليها الأجواء الدموية التي تعجب عشاق خوض المغامرات التي تحاكي نفس فكرة اللعبة وذلك لان هذه اللعبة تسمح للاعبين ان يتجولون داخل مدينة امريكية واسعة وذلك للهروب من الوقوع في أيدي رجال الشرطة أو أي فرد من افراد عصابات سرقة السيارات أو الأسلحة وسوف نقدم لك عزيزي القارئ المزيد من التفاصيل حول طريقة تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس.

طريقة تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس

في البادية تم اصدار هذه اللعبة لكي تناسب أجهزة الكمبيوتر اما الان فقد تم اصدار حديث ومطور ينساب أجهزة الأندرويد وقد قام مطوري اللعبة بالتخلص من جميع الشخصيات والرسومات القديمة وتم اضافة اليها اشخاص حية مما أضفى إلى اللعبة حياة واقعية كذلك تم إضافة إلى اللعبة رسومات وسيارات متعددة الموديلات كذلك تحتوي على أسلحة متنوعة وذخائر متعددة الاستخدامات لذا حازت لعبة جاتا اندرياس على شهرة واسعة واكتسبت شعبية كبيرة على مستوى العالم أجمع واصبح جميع الشباب يبحثون عن طريقة تحميلها واليكم طريقة تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس:

الذهاب إلى موقع جوجل بلاي المتوافر في أجهزة الاندرويد.

في خانة البحث قم بكتابة اسم جاتا سان اندرياس ثم انقر على زر البحث.

بعد ظهور اسم اللعبة قم بالضغط على زر تثبيت اللعبة.

بعد اكتمال تحميل اللعبة قم بفتح اللعبة على جهازك.

سوف يتطلب منك إدخال البيانات الخاصة بك.

بعد ذلك استمتع بممارسة اللعبة واستمتع بركوب السيارات والهروب من العصابات.

تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس على الكمبيوتر

يمكن تشغيل لعبة GTA San Andreas على أجهزة الكمبيوتر من خلال اتباع الخطوات الآتية: