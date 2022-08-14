نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي الجديد ٢٠٢٢ “National Geographic” على الاقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ٢٠٢٢ أبوظبي بعد انتهاء إدارة القناة المميزة من تحديثه، وهذه القناة لها الكثير من المتابعين الذين لديهم شغف قوي لمتابعة أحدث الأفلام الوثائقية الحصرية بجودة عالية، وممتازة HD، ولكي نحصل على القناة يجب تنزيل التردد على أجهزتهم، وضبط القمر الصناعي نايل سات، وعرب سات، ولمعرفة الاحداثيات تابع المقال.

محتوي قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic

قناة National Geographic من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم المحتوي الوثائقي الرائع الذي يحبه الكثيرين، وينتظرونه بصورة كبيرة.

قد حصلت هذه القناة على نسب مشاهدة عالية حيث أن جميع الأفراد يستطيعون متابعتها باختلاف اعمارهم، وثقافتهم.

وذلك لأنها تهدف إلي اظهار المعلومات على شاشتها بصورة موثقة للغاية، وتقدم البرامج الخاصة بطريقة عيش الحيوانات، والكثير من المعلومات.

هذه القناة أيضًا تعرض الرحلات الاستكشافية التي تقدم المغامرات الشيقة حتي يستطيع المتابع الاستمتاع بكل لحظة من هذه الرحلة، وكأنه بداخلها.

وقدمت القناة الكثير من رحلات استكشاف مقابر المصريين القدامى، وغيرها الكثير من الرحلات المثيرة.

من الجدير بالذكر أن هذه القناة إماراتية، ويتم عرض برامجها بالعربية المترجمة، وأيضًا يتم دبلجتها الي الإنجليزية.

تعمل القناة طوال اليوم بدون توقف أو تشويش، وذلك بجودة عالية للغاية، وتقدم محتوي عالي يساعد الأشخاص على فهم ما يدور حولهم.

كما أنها مجانية تمامًا حيث يمكنك متابعتها ٢٤ ساعة بدون دفع أي اشتراكات، والمتابعة على كافة الاقمار الصناعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية.

– القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11411.

نوع الاستقطاب أفقي.

كما أن معدل الترميز هو 30000.

التصحيح 3/4.

National Geographic نايل سات

التردد هو 11526.

نوع الاستقطاب هو الأفقي.

كما أن معدل الترميز هو ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح هو ٦/٥.

جودة القناة عالية SD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

يمكنك متابعة قناة National Geographic على الاقمار الصناعية الشهيرة نايل سات، وعرب سات، ولمعرفة التردد، والاستمتاع بمحتوي القناة تابع التالي: